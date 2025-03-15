Senato'dan geçici bütçeye onay: ABD'de federal hükümetin kapanması son anda engellendi

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önlemek amacıyla hazırlanan geçici bütçe tasarısını 54’e karşı 46 oyla onayladı. Bu tasarı, 30 Eylül’e kadar hükümete finansman sağlamayı öngörüyor.

Mevcut geçici bütçenin süresi cuma gece yarısı doluyordu. Temsilciler Meclisi’nde salı günü 213’e karşı 217 oyla kabul edilen tasarı, Senato’da yapılan oylamada da onaylanarak Başkan Donald Trump’ın imzasına sunulacak.

Bütçe tasarısında neler var?

Tasarı kapsamında savunma harcamalarına yaklaşık 6 milyar dolar ek bütçe sağlanacak. Savunma dışı harcamalarda yaklaşık 13 milyar dolarlık kesinti yapılacak.

Demokratlar, hükümetin kapanmasını önlemek adına 1 aylık geçici bütçe tasarısını geçirmek istemiş ancak Cumhuriyetçilerin desteğini alamamıştı. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, tasarıyı beğenmediğini ancak hükümetin kapanmasının daha kötü sonuçlar doğuracağını belirterek destek vereceğini açıkladı.

Federal hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

ABD’de mali yıl 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eriyor. Eğer Kongre, yeni mali yıl için bütçeyi zamanında onaylamazsa, geçici bütçelerle finansman sağlanıyor. Ancak bütçe onaylanamazsa, federal hükümet harcama yetkisini kaybediyor ve hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruluyor.

Kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılıyor. Ordu, istihbarat birimleri, havaalanları, hapishaneler ve kamu hastaneleri gibi kritik alanlardaki çalışanlar görevlerine devam ediyor ancak maaşlarını alamıyor. Yeni bütçe onaylanana kadar hayati olmayan hizmetler durduruluyor.

Geçmişte hükümetin kapanması, ekonomi ve kamu hizmetlerinde ciddi aksamalara neden olmuştu. Ancak Senato’nun onayladığı tasarının Trump tarafından imzalanması halinde bu kriz önlenmiş olacak.