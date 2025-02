Sendikalar kamu işçisi için ne kadar zam istiyor?

Kamuda çalışan 600 bine yakın işçinin gözü 2025-2026 yıllarında alacağı zam ve ilave sosyal haklara çevrildi.

2025 yılı toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda hükümet ve işçi kesimi anlaşmaya varacak ve kamuda çalışan işçilerin yeni maaşları belli olacak.



Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu sendikaları, kamu işçilerinin 2025-2026 yıllarında alacağı zam ve ilave sosyal haklarını belirlemek için ortak hareket etme kararı almıştı.



Sözcü gazetesinin haberine göre, sendikaların Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri için iktidardan talep edeceği zamlar şu şekilde; "Günlük brüt çıplak ücret en düşük 2 bin liraya çıkarılsın. Tüm işçilere 20 biner lira refah payı verilsin. Artırılan bu yeni maaşlara 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 20 zam yapılsın."



Böylece halen 37 bin lira civarında olan en düşük çıplak net işçi maaşının taban ücretle 40 bin liraya, refah payıyla 60 bin liraya ve yüzde 20 zamla 72 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

Mayıs ayında 30’ar bin lira ek ödeme talebi

Zamlı maaşa 2026 yılı sonuna kadar ise her 6 ayda bir TÜFE + yüzde 5 oranında zam yapılması talep ediliyor. Ücretin dışında her bir işçiye aylık net 7 bin 500’er lira sosyal destek, 2 bin 500’er lira aile yardımı, çocuk başına da 250’şer lira çocuk yardımı istendi.



Bu talebin karşılanması halinde örneğin 2 çocuklu bir işçi maaşının dışında her ay 10 bin 500 lira da destek ödemesi alacak. Yardım paraları her 6 ayda bir TÜFE+yüzde 5 oranında artacak. Ayrıca 700 bin işçinin tamamına önümüzdeki mayıs ayında 30’ar bin lira ek ödeme talep edildi.



2026 Nisan ayında bu tutar yıllık TÜFE + yüzde 5 zamlı ödenecek. İşçilere günlük 500 TL (aylık 15 bin TL) yemek, yıllık 12 bin lira giyim desteği istendi. Ayrıca 8 bin lira doğum, 12 bin lira da evlenme yardımı talep edildi.