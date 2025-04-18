Sendikaların 1 Mayıs adresi belli oldu: İstanbul'da 1 Mayıs nerede kutlanacak?
DİSK, KESK, TMMOB, TTB bugün İstanbul'daki Beşiktaş İskele Meydanı'nda 1 Mayıs programını açıkladı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda kutlama kararı aldı. TÜRK-İŞ İstanbul Kartal'da, HAK-İŞ Rize'de, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Ankara'da ayrı meydanlarda programlarını düzenleyecek.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında sendikaların adresleri belli oldu.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB), bugün İstanbul'daki Beşiktaş İskele Meydanı'nda 1 Mayıs programını açıkladı.
DİSK Başkanı Çerkezoğlu İstanbul'da Taksim Meydanı'na izin verilmediği belirterek "Taksim irademizden geri adım atmadan İstanbul'da Kadıköy Meydanı'nda yan yana geleceğiz" dedi.
TÜRK-İŞ programını İstanbul Kartal Meydanı'nda gerçekleştireceğini açıklarken HAK-İŞ ise Rize'de kitlesel program düzenleyecek.
Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ise Ankara'da programlarını gerçekleştirecek.