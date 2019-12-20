Sendikaların ortak kararı: 2 bin 578 TL'den geri adım atmayacağız

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak asgari ücret taleplerini 2 bin 578 TL olarak açıkladılar.



Türk-İş bu yıl, Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip, ortak bir rakam açıklama kararı almıştı. Asgari ücret rakamının gelecek hafta belirlenmesi bekleniyor.



Irgat: Şu ana kadar bir rakam teklif edilmedi





Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Türk-İş’in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif edilmedi” dedi.