Sendikalaşma süreci AVM'lerde de hız kazandı

Alışveriş merkezlerinde (AVM) örgütlenme çalışmalarına hız veren Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası, spor giyim markası Puma'da da örgütlenerek toplu iş sözleşmesi imzaladı.

IKEA, H&M, Metro Grossmarket ve Nike gibi global markaların Türkiye'deki çalışanlarını örgütleyen Koop-İş Sendikası, bir süredir örgütlenme çalışmaları yürüttüğü Puma'da sonuca ulaştı.

Firmanın Türkiye genelindeki tüm mağaza çalışanlarının üye yapan Sendika, işveren ile 13 Ekim'de toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Türkiye'deki 27 mağazayı kapsayan sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal haklar ve çalışma saatlerinde önemli oranda iyileşme sağlanırken bir gün olan haftalık tatiller 2 güne yükseltildi.

"Sendikalaşmaya ve sendikamıza ciddi bir ilgi var"

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, yaptığı açıklamada, AVM'lerin sendikal örgütlülüğün en az olduğu alanlardan biri olduğunu belirterek düşük ücret, zor çalışma koşulları ve sosyal haklardan yoksun AVM çalışanlarını sendika güvencesine kavuşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl başında spor markası Nike'da başarılı bir toplu sözleşme imzaladıklarını anımsatan Alemdar, burada elde edilen kazanımları gören Puma çalışanlarının da Koop-İş Sendikası ailesine katıldığını bildirdi.

Alemdar, 14 Haziran'da başlayan toplu iş sözleşmesi sürecindeki yapıcı tutumlarından dolayı firma yöneticilerine teşekkür ederek şunları kaydetti: "AVM'lerde ve özelliklede spor giyim mağazalarındaki örgütlenmelerimiz ve akabindeki başarılı toplu iş sözleşmelerimiz iş kolumuzdaki sendikasız çalışanlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Sendikalaşmaya ve sendikamıza ciddi bir ilgi var. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, ücret ve sosyal haklarını geliştirmek için verdiğimiz mücadelemiz, yeni örgütlenmelerimizle birlikte devam edecek."