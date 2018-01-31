Sendikalı işçi sayısı arttı

31 Ocak 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sendikalı çalışanlara ilişkin ocak ayı istatistikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, toplam 13 milyon 844 bin 196 işçi bulunurken, sendikalı işçi sayısı 1 milyon 714 bin 397 oldu. Böylece sendikalı işçilerin oranı yüzde 12,38'e yükseldi. 2017 yılı Temmuz dönemi itibariyle sendikalı işçi oranı yüzde 11,95 seviyesinde bulunuyordu.

Sendikalı işçilerin 925 bin 39'u TÜRK-İŞ, 615 bin 301'i HAK-İŞ, 149 bin 187'si DİSK, 336'sı TÜM-İŞ, 381'i BİRLİK-İş ve 24 bin 153'ü bağımsız bulunuyor.