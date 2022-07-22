Sendikalılık oranı yüzde 14,26'ya geriledi

ANKARA (DÜNYA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz ayı işçi sendikaları istatistiklerine göre, toplam sendikalılık oranı bir önceki (ocak) istatistiklerine göre 0,6 puan gerileyerek yüzde 14,26 oldu. İşçi sayısı 693 bin 66 kişilik artışla 15 milyon 987 bin 428 kişi oldu.

Sendikalara üye işçi sayısı 2 milyon 280 bin 285 kişi olurken, bir önceki döneme göre sendikalı işçi sayısında 90 bin 640 kişi artış oldu. Türkiye’de kurulu 218 sendikadan 60’ının barajı aşarak toplu sözleşme imzalama yetkisine sahip olduğu istatistiklerde yer aldı. Bu arada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın istatistik tebliğinde daha önce konfederasyonların üye sayıları yayınlanırken, bu kutunun kaldırıldığı ve yetkili sendika ve toplam sendika sayısının konfederasyonlara göre dağılımı tablosunun konulduğu dikkati çekti.

İstatistiklere göre, ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolu, 4 milyon 86 bin 7 işçiyle en fazla çalışan bulunan işkolu olarak belirlendi. Bu işkolunda 116 bin 349 üyeyle en fazla üyeye sahip sendika KOOP-İŞ oldu. İkinci sıradaki metal işkolunda çalışan sayısı 1 milyon 865 bin 713, inşaat işkolunda çalışan sayısı 1 milyon 445 bin 368 kişi olarak belirlendi.

En fazla üyeye sahip sendika ise 252 bin 612 üyeyle HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş sendikası olarak belirlendi. Bu sendikayı 245 bin 602 üyeyle TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Türk Metal Sendikası ve 193 bin 829 üyeyle yine HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş takip etti.