Şener: AB'ye 10 milyar euroluk ek ihracat yapabiliriz

20 Aralık 2017

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, UND ve Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen “ABAD'ın İstanbul Lojistik Kararı ve Türkiye -AB Gümrük Birliğine Etkisi" konulu panelde yaptığı konuşmada, Macaristan'ın karar sonrası artık geçiş ücreti almadığını belirterek, Bulgaristan Romanya ve Yunanistan'dan da buna başlaması için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'ya ihraç edilen malların nakliyesinden haksız ücretler aldıklarına dair Macaristan'a açtıkları davanın 19 Ocak'ta başladığını, 27 Ekim'de karara bağlandığını ve artık geçiş ücreti alınmadığını ifade eden Şener, "Türk ihraç ürünü taşıyan araçlardan alınan ayrımcı ücretler taşımayı pahalılaştırıyor ve malların fiyatına yansıyordu. Bu durum Gümrük Birliğinin malların serbest dolaşımına aykırı diyorduk, mahkeme bizi haklı buldu. Biz bir an önce kamunun bütün birimleri, uluslararası strateji belirleyerek Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan için de harekete geçmemiz lazım." diye konuştu.

Şener, Türkiye'nin Almanya'ya 150 bin TIR gönderme kapasitesi olduğuna ancak Avusturya'da 21 bin TIR kotası bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunun için de dava açtık ve 31 Ocak'ta Adalet Divanında dava görülecek. AB'de sadece Türklere yönelik kısıtlamalar var, halbuki Gümrük Birliği anlaşması bu hakları bize veriyor, bunları hatırlatıyoruz. Hukuk yoluyla sivil toplum kuruluşu olarak dava kazandık Avrupa'daki hukukçular da toptan reddedici bir yaklaşımla gelmeyip bizi haklı buldular. AB kendi etki analizlerinde, bu tür ayrımcılıklar kalktığında, Türk ihracatına 3,5 milyar euro katkı olacağı yönünde sonuçlar var ancak teslim süresi ve maliyeti düşünce 10 milyar euro ilave ihracat yapabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Müdürü Prof. Dr. Sanem Baykal da İstanbul Lojistik Kararı'nın, yargı kararları ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde pek çok konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Kararın, Türkiye-AB ilişkilerinde açılımlara imkan sağlayabileceğine işaret eden Baykal, "Karar, yeni kapıların aralanmasına imkan sağlayacaktır. Panelimiz, bu kararın nasıl geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi gerektiğini tartışmak adına önemli bir fırsat sağlayacak." dedi.

Kaynak: AA