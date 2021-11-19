Şener: Şehir hastaneleri, otoyol ve köprülere 8 milyar TL daha fazla ödeyeceğiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine ilişkin teklifi görüşmeler sürüyor.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, bütçe üzerine söz alarak değerlendirme yaptı.

Bütçelerde özelliklerin, müzakerelerde kuralların olması gerektiğini ifade eden Şener, "Bunların içerisinde en önemlisi, bütçenin şeffaf, açık anlaşılır olmasıdır. Bütçesini savunan kurumların, bakanların, parlamentoya bütçe ile ilgili bilgileri açık, seçik ve net bir şekilde bildirmesi gerekir. Gelirlerin arkasına giderler, giderlerin arkasına gelirleri gizleyerek bütçe getirilmez, bütçeler böyle bir özelliğe sahip olmaz. Şeffaftır, baktığınız zaman nereye ne harcanmış, ne harcanacak, hangi hizmet kaça mal oluyor... Bunların açık ve net bilinmesi lazım." dedi.

"Hükümet gizliliği çok seviyor"

Şener, "Beni en çok üzen konulardan biri, mevcut hükümet gizliliği çok seviyor. Bazı izlediği hususları anlamak, kamuya mal etmek için uğraşan gazeteciler, politikacılar, aydınlar en ağır şekilde, en ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. En kötü tarafı, burada bütçe ile ilgili gelen bakanların açık ve net, anlaşılır şeyler söylememeleridir. Halbuki burada karar verilecek. Bilgilerin net olması lazım." eleştirisini getirdi.

Garanti ödemelerinin neden dolar kuru üzerinden ödendiğini soran Şener, şunları söyledi:

"Milli paramız Türk lirasıdır. Türk lirası üzerinden neden garanti verilmiyor? Bu işi yapan müteahhitler, iş adamları krediyi mi döviz cinsinden alıyor? Yurt dışından mı alıyorlar, içeriden mi alıyorlar? Yaparken kullandıkları malzemelerin büyük bir kısmı dövize dayalı da onun için mi döviz cinsinden garanti veriyorsunuz? Bunların hiçbirine açık ve net cevap verilmiyor. Ama gördüğümüz olay o ki bu garantili işler memleketi soyup soğana çeviriyor. İşte 2022 bütçesinde 42 milyar ödeme garantisi var. Bunlar, şehir hastaneleri, otoyollar, köprülerle ilgili. İbaret olduğu şeyler bu. Havalimanlarındaki ödeme garantileri ve daha önce havaalanları devlet işletmesinin aldığı şeyler miydi? İşletmecilere devredildiyse bunların miktarı ne? Bütçede havaalanlarının ödeme garantileri ile ilgili ben bir rakam bulamadım. Bunu nasıl ve nereden alacağımızı da bilemiyorum."

Şener, 42 milyar TL'lik garanti ödemesi ödeneğini de, "Bugün kur gelmiş 11 TL'ye. Bir baktım, yeni bir hesap yaptım; bu 42 milyar TL, tam 8 milyar TL arttı, birkaç hafta içerisinde. 8 TL civarında bir ortalama kur öngörmüşler, önümüzdeki yıl kur ortalaması 11 TL olarak kalırsa 8 milyar TL şehir hastaneleri, otoyol ve köprülere daha fazla para ödeyeceğiz. Bütçenin rakamları daha şimdiden bozulmuş vaziyettedir." sözleriyle eleştirdi.