Senetlerde karekod dönemi geliyor: Sahtecilik tarih olacak

Ekimde Meclis gündemine gelecek düzenleme ile senetler filigranlı üretilecek, e-Devlet kaydı ve karekod sayesinde belgenin gerçekliği anında doğrulanabilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre senetlerde sahteciliği önlemek amacıyla yeni bir düzenleme yolda. Ekim ayında Meclis’e sunulacak 11. Yargı Paketi’nde yer alan düzenlemeyle birlikte, bundan böyle senet ve bonolar filigranlı ve karekodlu olarak hazırlanacak.

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, karekod sisteminin dolandırıcılık vakalarını önemli ölçüde azaltacağını belirterek, “Bugüne kadar birçok vatandaş sahte bono düzenlenmesi veya belgeler üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadı. Karekod sayesinde belgenin gerçekliği saniyeler içinde teyit edilebilecek. Bu da hem güven hem de pratiklik sağlayacak” dedi.

Yargıda süreç hızlanacak

Kırık, yeni sistemin dava süreçlerini de hızlandıracağını vurgulayarak, “Mahkemelerde ‘bu belge sahte mi?’ tartışmaları yerine doğrudan karekod üzerinden doğrulama yapılabilecek. Böylece hem vatandaş hem de yargı sistemi gereksiz zaman kaybından kurtulacak” ifadesini kullandı.

Kırtasiyeden alınan senet devri bitiyor

Yeni dönemde kırtasiyeden alınan ve elle doldurulan senetler geçerliliğini yitirecek. Senetler e-Devlet üzerinden güvenli şekilde düzenlenecek ve Merkez Bankası veya belirlenecek resmi bir kurum tarafından kayıt altına alınacak. Ayrıca tıpkı çeklerde olduğu gibi senetler kontrollü dağıtılacak.

Vatandaşların sisteme uyum sağlaması için devletin bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapması bekleniyor. Uzmanlara göre uzun vadede karekodlu senet uygulaması, dolandırıcılara karşı en etkili kalkanlardan biri olacak.