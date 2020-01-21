Senetli telefon satışlarında da taksit 3’e indi

21 Ocak 2020

ANKARA (DÜNYA)

Ticaret Bakanlığı’nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğin perakende işletmeler tarafından, senetli veya vade farkı konularak borcun taksitlendirilmesiyle ilgili şartları düzenleyen hükümleri değiştirildi.

Buna göre vade; fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışında 3 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan telefon satışında 6 ay, diğer elektrikli ev aletleri ve mobilya satışında 18 ay olarak uygulanacak.