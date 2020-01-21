Senetli telefon satışlarında da taksit 3’e indi
BDDK’nın değeri 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonlarının taksit sayısını 6’dan 3’e indirmesinin ardından, perakende mağazalarda senetli veya senetsiz telefon satışlarında da taksit sayısı 3’e indirildi.
ANKARA (DÜNYA)
Ticaret Bakanlığı’nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğin perakende işletmeler tarafından, senetli veya vade farkı konularak borcun taksitlendirilmesiyle ilgili şartları düzenleyen hükümleri değiştirildi.
Buna göre vade; fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışında 3 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan telefon satışında 6 ay, diğer elektrikli ev aletleri ve mobilya satışında 18 ay olarak uygulanacak.