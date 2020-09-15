Sensör ekonomisi katlandı

15 Eylül 2020

LEYLA İLHAN

COVID-19 salgını nedeniyle artan hijyen endişesi Türkiye’de sensörlü (temassız) ürünlerin satışlarını yüzde 200’e varan oranda artırdı. Satışlardaki hızlı yükselişle birlikte sadece armatür pazarında fotoselli ürünlerin payı, yüzde 20’lerden 40’lara çıktı. Salgına bağlı olarak ortak alanda klasik kapıların yerini dokunmadan açılan otomatik kapılar alırken, musluklar, sabunluklar, havluluklar ve pisuvarlar sensörlü hale getirildi. Böylece dokunma kaynaklı bulaş riskini azaltmak amacıyla özellikle sirkülasyona açık ve kalabalığın yoğun olduğu belediyeler, okullar, oteller, AVM ve hastaneler gibi binalar başta olmak üzere pek çok alanda dokunularak çalıştırılan ürünlerin yerine temassız ürünler konuldu.

Artan iç pazar talebi ithalatı yükseltti

El değmeden çalışan fotoselli lavabo ve eviye bataryalarının kullanıcılarına başta tasarruf olmak üzere hijyen de sağladığını aktaran Armatür Derneği Kurucu Başkanı Gökhan Turan, COVID-19’dan dolayı bu yıl iç pazarda fotoselli ürün satışlarında yüzde 200’e varan artış yaşandığını söyledi. “Yani bu da önceki yıllara göre 2-3 kat kadar bir artış demek oluyor” diyen Turan, “Bu dönemde ithalatımız yüzde 50 oranında arttı. İhracatımızda ise yüzde 15’lik düşüş oldu. Armatür grubu içinde fotoselli ürünlerin pazar payı yüzde 20’lerden 40’lara yükseldi” dedi. Fotoselli ürünlere özellikle resmi dairelerden, belediyelerden ve okullardan talep olduğunu belirten Gökhan Turan, özel sektörlere bakıldığında ise yeme-içme sektöründen fazlasıyla talep alındığını belirtti. Turan bireysel kullanım için göze çarpan bir artış olmadığını kaydetti.

20 günde 2 aylık sipariş

Monador Otomatik Kapı Sistemleri Kurucu Ortağı İpek Bingöl, “Salgın sürecinde aldığımız bir ihale ile birlikte sadece 20 gün gibi kısa bir süre zarfında dahi 800 adet kapının montajını gerçekleştirdik. Normalde aylık olarak satış adedimiz bunun yarısı seviyesinde” şeklinde konuştu. Özellikle 90 derece açılan kapı mekanizmalarına çok ciddi bir talep artışı olduğunu kaydeden Bingöl, “Ayda ya da iki ayda bir fiyat talebi alan bu ürün için şimdi günde 3-4 farklı fiyat isteği alıyoruz” dedi.

Fotoselli bataryalara ve rezervuarlara talep artışı olduğunu aktaran Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer ise “Bu ürünler her zaman ürün gamımızda olmasına rağmen satışları limitli olan bir gruptu. Batarya pazarının ancak yüzde 1’i seviyesinde kullanım oranlarına sahiptiler. Pandemi ile birlikte en fazla talep gören ürünler oldu. Fotoselli bataryalar ve gömme rezervuarlar hatta fotoselli pisuvarlar bir anda gündem oldu.” Algıer, oluşan talep nedeniyle pazarın yüzde 100 büyüyerek 2 katına çıktığını söyledi.

4,5 milyon harcayan okul var

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, sektördeki özel okulların neredeyse yüzde 99’nun pandemiye hazır olduğunu söyledi. Bu kapsamda bir öğrencinin kapıdan başlayarak, sabunundan el yıkama ve havlu kağıt alımına kadar her alanda temassız alan yaratıldığını söyleyen Dal, “Sadece sensörlü bir musluğun fiyatı 500 ile 600 lira arasında, bazı okullarda pandemiye hazırlık için yapılan yatırımların tutarı 4,5 milyon lirayı buldu” diye konuştu.

Hastaneler sensörlü sistemin eksikliklerini tamamlıyor

Özel hastanelerin çoğunun pandemiye hazır olduğunu ancak yine de havlu kağıdı çekip tutan sistemler yerine sensörlü sistemlerin kullanılmaya başlandığını kaydeden Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD)Başkanı Reşat Bahat ise, tuvalet kapılarında bile sensörlü sisteme geçme çalışmalarının başladığını söyledi. Bahat, bu hazırlıkların yanında dezenfektan gibi diğer hijyenik ürünlerin kullanımında yüzde 1000’e yakın artış yaşandığını söyledi.