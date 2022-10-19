Sentetik flament iplik ithalatında ek mali yükümlülük

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Naylon ve Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Naylon veya diğer poliamidlerden üretilmiş ipliklerin ithalatında kilogram başına ek mali yükümlülük alınması kararlaştırıldı.

Karar kapsamında, 5402.31, 5402.32.00.00, 5402.45 ve 5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonlu iplik ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi getirildi.

Korunma önlemi 21 Kasım 2022’de başlayacak. Önlemin birinci yılında kilogram başına 0.07 ile 0.27 dolar arasında değişen ek mali yükümlülük alınacak.

21 Kasım 2023’te başlayacak 2. dönemde ek mali yükümlülük 0.06-0.26 dolar, 21 Kasım 2024’te başlayacak 3. dönemde ise 0.05-0.25 dolar arasında olacak.

Ek mali yükümlülük, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek. Avrupa ülkeleri dışında ağırlıklı Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin bulunduğu bölgelerden yapılan ithalat için 3 yıllık dönem boyunca, ek mali yükümlülükten muaf olarak 2986 tonluk tarife kontenjanı açılacak.