Şentürk: Elektrik satacaksan lisans al

Mehmet KARA

EPDK’nın lisanssız üretilen elektriğe satış sınırlaması getiren kararına en net destek sunan sektörel kuruluş Jeotermal Elektrik Santrali Yatırımcıları Derneği JESDER oldu. JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, lisanssız santrallerin ihtiyaç fazlası elektriği satmalarına kısıtlama getiren ve yoğun tartışmalara yol açan “Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği değişikliğini DÜNYA’ya değerlendirdi.

JESDER’in yenilenebilir enerjinin kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları öteden beri desteklediğini belirten Şentürk “Özellikle santrallerin iç tüketimlerinin karşılanması için hibrit tesislerinin kullanımlarının artırılması yönündeki çalışmalarda öncü olduk ve sonunda iç tüketimlerimizi karşılamak amacıyla güneş ve rüzgar gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmasının önü açıldı” dedi.

Bu arada gerek sanayicinin, gerek hanelerin, gerekse KOBİ ve kamu kurumlarının kendi elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmesinin de her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, “EPDK tarafından yapılan son yönetmelik değişikliğini de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ancak tüketimden çok üretim yapmaya ve enerji arzının gerçek elektrik üreticisi olmayan kuruluşlar tarafından ticarete dökülmesine ve suistimale açık bir şekilde ticari boyuta getirilmesine de karşıyız. Amaç elektrik üreterek sisteme bedeli karşılığı satmaksa sektör değişikliği ile bu mümkündür. Aksi durumda elektrik üretimi üzerinden ticari gelir kaygısı sektörleri karşı karşıya getirecek ve haksız rekabete neden olacaktır” diye konuştu.

Suistimale izin verilmemeli

Herhangi bir kesimin ya da sektörün elektrik üretmesine karşı olmadıklarını vurgulayan JESDER Başkanı Ufuk Şentürk “Fakat tüketicilerin ihtiyaçları kadar elektrik üretmelerinin suistimale açık hale gelmesinden de endişeliyiz” ifadelerini kullandı. Şentürk, mevzuatta suistimale açık kapı bırakılmamasından yana olduklarını dile getirdi.