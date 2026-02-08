Seraları su bastı, tezgâhlarda fiyatlar katlandı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) ocak ayına ilişkin açıkladığı ürünlerdeki fiyat değişimlerine göre, sivri biberin aralıkta üreticiden çıkış kilogram fiyatı 19 lirayken ocakta ortalama 42 liraya yükseldi.

Biberin kilosu 2 ayda yüzde 400 arttı

Aralık ayında marketlerde 50-60 liraya satılan sivri biberin kilosu 100 liraya, pazarlarda 250 liraya çıkarken çiftçiden 26 liraya alınan salatalığın çıkış fiyatı da 57 liraya yükseldi. Market fiyatları 70 liradan 100 liraya çıkan salatalığın kilosu pazarlarda ise 180 liraya tırmandı.

Ramazan öncesinde sivri biber ve salatalık el yakarken satışları düşen pazarcılar da yüksek fiyata tepkili.

"Ramazan ayında daha da artar"

Bursa'da pazarcılık yapan Bedirhan Derin, Antalya'yı vuran sele işaret ederken "Mal yetişmiyor çiftçi mal yapamıyor. Fiyatlar ramazanda daha da artar. Bu fiyata ürün satamıyoruz. Sivri biberi alan kalmadı" diye konuştu.

Pazarcı Abdulrezzak Şen ise biberin halde bile 220 lira olduğuna dikkati çekerek, "Şimdilik böyle fiyatlar sürekli güncelleniyor. Daha da yükselebilir çünkü ürün yok. 150 gram, 250 gram halinde satış yapabiliyoruz. Herkes alamıyor" dedi.