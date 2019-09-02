Seramik, cam ve çimentoda ihracat rekoruna 'doğalgaz' engeli
Seramik, cam ve çimento sektörü, enerji maliyetlerindeki yüzde 90’ı aşan zam nedeniyle rekabet avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Erdem Çenesiz, “Kapasiteyi 2’ye katlayan sektör, yabancılarla rekabet için ‘doğalgaz indirimi’ bekliyor” dedi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.