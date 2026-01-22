Serbest bölgeler 2025’te rekor kırdı: İhracat 12,5 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılına ilişkin serbest bölge verilerini açıkladı. Buna göre, serbest bölgeler 2025’te ihracatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yıllık bazda yüzde 4 artışla 12,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde ihracat-ithalat farkı 3,68 milyar dolar fazla verirken, serbest bölgeler ekonomiye güçlü bir net döviz girişi sağladı.

Toplam ihracattaki payı yüzde 75

Bakanlık koordinasyonunda faaliyet gösteren 19 serbest bölge, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yapılarıyla dış ticarete katkısını sürdürdü. 2025 Ocak-Aralık döneminde serbest bölgelerde ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 75,5 olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 142 olarak gerçekleşti. Orta-ileri teknoloji ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı iseyüzde 57,4’e yükselerek katma değerli üretimin ağırlığını ortaya koydu.

Hangi bölgeler öne çıktı?

Toplam ticaret hacmi, yurt dışı ve Türkiye içi ticaretteki daralmaya rağmen yüzde 3,1 artışla 28,55 milyar dolara ulaştı. İhracatta öne çıkan bölgeler arasında Ege Serbest Bölgesi yıllık 3,26 milyar dolar ile ilk sırada yer aldı. Bursa Serbest Bölgesi ihracatını 1,67 milyar dolara, Kocaeli Serbest Bölgesi 688 milyon dolara, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi ise 479 milyon dolara yükseltti. Batı Anadolu, Trabzon ve Samsun başta olmak üzere 9 serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10’un üzerine çıktı.