Serbest bölgeler dijitalleşiyor: Ruhsattan denetime her şey tek ekranda

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerde yürütülen tüm iş ve işlemleri daha hızlı, şeffaf ve entegre hale getirecek kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecini başlattı. Yeni altyapı ile izleme, analiz ve yönetim süreçleri tek bir dijital platform üzerinden yürütülecek.

İhracatta güçlü performans

Türkiye’nin ihracata dönük üretim ve yatırım üsleri olan serbest bölgeler, 2025 yılı itibarıyla toplam ihracatın yaklaşık yüzde 5’ini oluşturdu. Orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 58,3’e ulaşırken, son 10 yılda serbest bölgelerden yapılan ihracat yüzde 70 artarak 12,5 milyar dolara yükseldi. 2025’te yıllık bazda yüzde 4,5’lik artış kaydedildi. Bölgelerdeki istihdam ise 100 bin sınırına dayandı.

Artan ekonomik ağırlık doğrultusunda yönetim süreçlerinde verimlilik ve hızın artırılması amacıyla kapsamlı bir dijital modernizasyon süreci devreye alındı.

Tüm süreçler tek dijital çatı altında

Bu kapsamda mevcut Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulamaları Programı (SBBUP) tamamen yenilenerek Serbest Bölgeler Platformu (SBP) oluşturuldu. Platform, Serbest Bölgelerin Mekânsal Yönetimi Otomasyonu (SEB-ATLAS) başta olmak üzere iç ve dış paydaş sistemleriyle tam entegre çalışacak şekilde tasarlandı.

Yeni sistemle birlikte:

Tüm uygulamalara tek girişle erişim sağlanacak.

Faaliyet ruhsat başvuruları ve onay süreçleri tamamen dijital ortamda yürütülecek.

Manuel işlemler büyük ölçüde kaldırılarak süreçlerde hız ve doğruluk artacak.

Özel Hesap Takip Modülü ile kamu gelirleri gerçek zamanlı izlenebilecek.

Gösterge panoları sayesinde performans verileri anlık ve detaylı takip edilebilecek.

Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu ile mekânsal ve analitik raporlama yapılabilecek.

Yenilenen altyapı kapsamında serbest bölgelerin “dijital ikizleri” oluşturulacak. Üç boyutlu bina modelleri ve mekânsal veriler sisteme entegre edilerek bölgeler sayısal ortamda birebir izlenebilecek. Böylece planlama, denetim ve yatırım kararlarının güncel ve doğru verilerle desteklenmesi hedefleniyor.