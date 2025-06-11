Serbest bölgeler mayısta ihracat rekoru kırdı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın aynı ayında 1 milyar 60 milyon dolar olan serbest bölgeler ihracatı, bu yıl Mayıs ayında yüzde 11,2’lik artışla 1 milyar 180 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, serbest bölgeler tarihindeki en yüksek Mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret fazlası 456 milyon dolara yükseldi

Açıklamada şöyle denildi:

"Dış ticaret dengesine de güçlü bir katkı sağlayan serbest bölgelerde, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 163’e ulaştı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 33 puanlık bir artışı işaret ederken, dış ticaret fazlası ise 244 milyon dolardan 456 milyon dolara yükseldi.

En fazla ihracat yapan bölge ise 288 milyon dolarlık performansıyla Ege Serbest Bölgesi oldu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını 36 milyon dolar (yüzde 14,4) artıran bölge, liderliğini bu yıl da korudu.

5 ayda serbest bölgelerden ihracat yüzde 3,9 artış kaydetti

2025 Ocak-Mayıs arası ilk 5 aylık dönemde serbest bölgelerden yapılan toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 5,25 milyar dolara çıktı. Bu değerle birlikte serbest bölgeler, Ocak-Mayıs döneminde de tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesine ulaşmış oldu.

Bu rakamla, serbest bölgeler, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir’in ardından Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 5 ilinin ardına yerleşti. Ekonomik dinamizmin ve üretim gücünün simgesi haline gelen serbest bölgeler, ihracattaki ivmesini 2025’in ilk yarısında da sürdürüyor."

19 adet serbest bölgelede 100 bin kişilik istihdam

Türkiye'de ilki 1985’te açılan, toplam 26 bin dönüm arazi üzerinde kurulu, 19 adet serbest bölge bulunuyor. Serbest bölgelerde 515’i yabancı sermayeli olmak üzere, toplam 2.018 firma faaliyet gösterirken yaklaşık 100 bin kişiye de istihdam sağlanıyor.

İhracatın yüzde 57’si yüksek teknoloji ürünlerinden

Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 5’i serbest bölgelerden gerçekleştiriliyor, yüksek teknolojili ürün ihracatında da bu bölgeler öne çıkıyor. 2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında serbest bölgelerden yapılan ihracatın yüzde 57’si orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinden oluşuyor.

Ticaret Bakanlığı olarak, önümüzdeki dönemde faaliyete geçirmeyi planladığı yeni serbest bölgelerle birlikte, bu bölgelerin teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime dayalı stratejik ihracat üslerine dönüştürülmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürüyor.