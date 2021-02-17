Serbest bölgelerde ateşli silah üretimi yapılabilecek

Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğini değiştirerek, serbest bölgelerde ateşli silah üretiminin önünü açtı.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin “Bölgeye getirilmesi yasak olan veya özel düzenek gerektiren mallar’ başlıklı 32’nci maddesine bir fıkra eklendi.

Eklenen fıkraya göre; ateşli silahların bölgede üretilmesi ve çıkışı ile bu üretim faaliyetinin bir parçası olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın bölgeye giriş ve çıkışı, İçişleri Bakanlığı veya Millî Savunma Bakanlığının uyguladığı mevzuat hükümlerine tabi olacak.

32’nci madde ateşli silahlar ve bunların mühimmatının, radyoaktif maddelerin, tehlikeli ve zehirli atıklar ile Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen diğer malların Bölgelere getirilmesi yasaklıyordu. Bu yapılan düzenlemeyle, bölgeye ateşli silah giriş çıkışına ilişkin yasaklar, üretim faaliyetiyle sınırlı olmak üzere esnetildi.