Serbest bölgelerde ihracatta yükseliş sürüyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin 2025 yılı Kasım ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre serbest bölgelerden yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 915,7 milyon dolara ulaştı. Ocak-Kasım döneminde ise ihracat yüzde 4,6 yükselişle 11,3 milyar dolara çıktı.

Bakanlık açıklamasında, serbest bölgelerin yüksek teknoloji üretimindeki payının artmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Kasım ayında toplam satışlarda ihracat oranı yüzde 73 olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 125,2 olarak kaydedildi. Orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin toplam içindeki payı ise yüzde 64,1 seviyesine ulaştı.

Serbest bölgelerin 11 aylık dış ticaretinde 3,3 milyar dolarlık fazla verildiği belirtildi. Açıklamada, Ege Serbest Bölgesi'nin toplam ticarette yüzde 22,2'lik pay ile ilk sırada yer aldığı aktarıldı.

Kasım ayında serbest bölgelerin dış ticaret verileri

• Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 34,5 artırarak 147,9 milyon dolara taşıdı.

• Ege Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 9,4 artırarak 262,6 milyon dolara çıkardı.

• Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, yüzde 27,4 artışla 32,6 milyon dolara yükseldi.

• Dört serbest bölgede ihracat artışı yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşti.