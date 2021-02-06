Serbest bölgelerde istihdam desteğinden yararlanma şartı esnedi

3218 Sayılı Serbest Bölge Kanunu uyarınca ihracat şartıyla verilen istihdam desteğinden yararlanabilecek firma sayısını artıracak düzenlemeye gidildi.

İstihdam desteğinden yararlanabilmek için bölgede üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85’ini ihraç etme şartı, 2020 yılıyla sınırlı olmak üzere yüzde 80’e indirildi.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85’ini ihraç eden mükelleflerin personele ödedikleri ücretlere ilişkin hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilerek terkin ediliyor.

Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil ediliyor.