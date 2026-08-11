İhracatta yeni rekor: Serbest bölgelerde güçlü performans

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye'deki 19 serbest bölgenin 2026 yılı ocak-temmuz dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 artarak 7,7 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, ocak-temmuz dönemleri itibarıyla tüm zamanların en yüksek ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda da ihracat rekoru

Serbest bölgelerin ihracat performansı temmuz ayında da güçlü seyrini sürdürdü. İhracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artışla 1 milyar 152 milyon dolara çıktı.

Böylece temmuz ayları itibarıyla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşılırken, serbest bölgelerden aylık ihracat 1 milyar doların üzerinde kalmayı sürdürdü.

Ocak-temmuz döneminde serbest bölgelerden ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 160,9'a ulaştı. Temmuz ayında ise söz konusu oran yüzde 152,5 olarak gerçekleşti.

Toplam satışlar içinde ihracatın payı da yüzde 76,8'e yükselerek ocak-temmuz dönemleri açısından tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

İhracatın yüzde 57,4'ü teknoloji yoğun ürünlerden

Serbest bölgelerin ihracatında teknoloji yoğun ürünlerin ağırlığı da arttı. Yılın ilk 7 ayında toplam ihracatın yüzde 50,4'ünü orta-ileri teknoloji, yüzde 7'sini ise yüksek teknoloji sınıfındaki ürünler oluşturdu.

Böylece orta-ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin serbest bölgelerin toplam ihracatındaki payı yüzde 57,4'e ulaştı.

87 bin 655 kişiye doğrudan istihdam

Temmuz sonu itibarıyla 19 serbest bölgede 474'ü yabancı olmak üzere toplam bin 934 kullanıcı firma faaliyet gösterirken, bu firmaların sağladığı doğrudan istihdam 87 bin 655 kişi oldu.

Serbest bölgelerde tahsis edilen 2 bin 795 faaliyet ruhsatının 2 bin 97'si yerli, 698'i ise yabancı kullanıcılara verildi. Üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam ruhsatlar içerisindeki payı da geçen yıla göre artarak yüzde 44,6'ya çıktı.

Ege Serbest Bölgesi ihracatta ilk sırada

Serbest bölgeler arasında ihracatta Ege Serbest Bölgesi öne çıktı. Bölgenin ihracatı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 132,2 milyon dolar, diğer ifadeyle yüzde 7,2 artarak 1 milyar 963 milyon dolara yükseldi.

Ege Serbest Bölgesi böylece 19 serbest bölgeden gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 25,5'ini tek başına yaptı. Bölgenin yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi ise 3,73 milyar dolara ulaşarak serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin yüzde 22'sini oluşturdu.

Bursa Serbest Bölgesi'nin ihracatı yüzde 32,7 artışla 1 milyar 205 milyon dolara yükseldi.

Antalya Serbest Bölgesi ise temmuz ayında dikkat çeken artışlardan birine imza attı. Bölgenin ihracatı temmuzda yüzde 227,2 artarak 115,1 milyon dolara çıkarken, ocak-temmuz döneminde yüzde 40,2 artışla 447 milyon dolara ulaştı.

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin ihracatı da ilk 7 ayda yüzde 32,3 artarak 341 milyon dolara yükseldi.

Başta Batı Anadolu, Trabzon ve Antalya olmak üzere 6 serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10 ve üzerinde gerçekleşti. Adana-Yumurtalık, Batı Anadolu, Gaziantep ve Trabzon serbest bölgelerinde ise ticaretin dört yönünün tamamında artış kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime dayalı stratejik ihracat üslerine dönüştürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.