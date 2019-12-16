“Serbest bölgelerde üretim ve mega yat bakımı desteklenmeli”

16 Aralık 2019

Fikri CİNOKUR / ANTALYA

Türkiye serbest bölgeler iş dünyası Antalya’da toplandı. Antalya Serbest Bölge İş İnsanları Derneği (ASBİAD), Bursa Serbest Bölgesi İşadamları Derneği (BUSBİAD), Ege Serbest Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (ESBİAD), İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kullanıcılar Derneği (İESBD), Kayseri Serbest Bölgesi İş Adamları Derneği (KASBİAD), Kocaeli Serbest Bölgesi Tersaneler Birliği (KOSTBİR) ve Mersin Serbest Bölge Kullanıcılar Derneği (MESBAK) başkan ve temsilcileri, Serbest Bölgelerdeki sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Serbest Bölgeler Dernekler Platformu Dönem ve ASBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Şandan, serbest bölgelerde istihdamı ve ihracatı artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanması gerektiğini söyledi. Şandan, şunları kaydetti. “Sınırların kalktığı, oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bu dönemde ,yeni küresel ticaret dinamikleri göz önünde bulundurularak Serbest Bölgelerin ihracatını, üretimini ve istihdamını artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanmalıdır. Ancak bu şekilde uluslararası sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olabiliriz.”

2018’de serbest bölgelerde 8 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye’ de 18 serbest bölge bulunduğunu anımsatan Şandan, şöyle devam etti: “Üretim, alım-satım ve diğer faaliyet alanlarında 764’ü yabancı sermaye, 2 bin 66’sı Türk sermayesi olmak üzere toplam 2 bin 830 firma faaliyet gösteriyor. Ülke ekonomisine 2018 yılı verilerine göre , yaklaşık 21 milyar dolar katkı veren serbest bölgelerin iş hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 7'lik artış gösterdi. 75 bin kişilik istihdam gerçekleştiren Türkiye serbest bölgeleri, katma değeri yüksek ürünlerin imal edildiği teknoloji ve ticaret merkezi haline dönüştü.”

Serbest bölgelerden 2018 yılında yaklaşık 8.2 milyar dolarlık ihracat yapıldığını kaydeden Emre Şandan, şöyle konuştu: “Yeni nesil ihtisas serbest bölgeler konusunda başarılı bir rol model oluşturan Antalya Serbest Bölgesi, medikal ve elektronik sektörleri yanında, ağırlıklı olarak Yat imalat ve mega yat bakımı alanında Türkiye’nin ilk ihtisas serbest bölgesi olma yolunda ilerliyor. 2020 yılı itibarıyla mega-yat bakımı konusunda bölgede yapılacak olan büyük ölçekli yatırımların da ihtisaslaşma konusunda ciddi bir adım olacağı inancını taşıyoruz.”

Serbest Bölgeler Dernekler Platformu temsilcileri, daha fazla ihracat ve üretimi ile istihdamı artırmak için taleplerini şöyle sıraladı: