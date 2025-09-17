Serbest bölgelerden ihracatta tarihi rekor! Ağustos'ta 1 milyar doları aştı

Türkiye'nin serbest bölgeleri, Ağustos 2025'te ihracatta tarihi bir rekor kırarak 1 milyar 45 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4'lük bir artışı temsil ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak-Ağustos 2025 döneminde ise toplam ihracat 8,3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9'luk bir artış gösterdi.

Dış ticaret fazlasında rekor

Serbest bölgeler, Ağustos 2025'te 448 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vererek tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı rekorunu kırdı. Yurt dışı ve Türkiye'ye yapılan toplam ticaret hacmi ise aynı ayda 2,18 milyar dolar oldu.

Teknolojik ürünler ihracatında artış

Bakanlık, Ocak-Ağustos döneminde serbest bölgelerin ihracatının yüzde 56,1'ini orta-ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin oluşturduğunu, dış ticaret fazlasının ise 2,91 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Toplam ticaret hacmi 18,4 milyar dolara çıkan serbest bölgelerde ihracatın payı yüzde 75,8 oldu.

Ege ve Antalya serbest bölgeleri liderlik koltuğunda

Antalya Serbest Bölgesi, Ağustos 2025'te ihracatını yüzde 168,5 oranında artırarak 130,1 milyon dolara yükseltti ve Ağustos ayının ihracat şampiyonu oldu.

Ege Serbest Bölgesi ise bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 20 artışla 275 milyon dolara çıkardı. Bu bölge, Ağustos ayında Türkiye'nin toplam serbest bölge ihracatının yüzde 26,3'ünü tek başına gerçekleştirdi.

Ocak-Ağustos döneminin en fazla ihracat artışı sağlayan bölgeleri:

Ege Serbest Bölgesi: yüzde 12,4'lük artışla 2,11 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi: yüzde 28,7'lik artışla 298,4 milyon dolara ulaştı.

Kocaeli Serbest Bölgesi: yüzde 20,1'lik artışla 516 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Serbest Bölgeler ekonomiye destek oluyor

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, 2025 yılı Ağustos ayında serbest bölgelerde gerçekleşen bu büyümenin, katma değeri yüksek üretim ve teknoloji yoğun ürünlere odaklanıldığını gösterdiğini belirtti. Özellikle Ege ve Antalya Serbest Bölgeleri'nin performanslarının, bu bölgelerin imalat ve teknoloji odaklı üretimdeki stratejik rolünü bir kez daha kanıtladığı vurgulandı.