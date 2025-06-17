Serbest bölgelere yeni istisna otomobillere ÖTV ayarı

AK Parti milletvekille­rinin imzasını taşıyan Türk Parasının Kıyme­tini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli­fi, TBMM Başkanlığına sunul­du. Teklif 21 maddeden oluşu­yor. Yeni vergi paketiyle ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdul­lah Güler, Osmaniye Milletve­kili Seydi Gülsoy ve Mersin Mil­letvekili Havva Sibel Söylemez ile Mecliste basın toplantısı dü­zenledi.

6 hedef için yapılacak düzenlemelerin Kanun Teklifi ‘ne göre kayıt dışılıkla mücade­le kapsamında, Petrol Piyasası Kanununda daha önce akarya­kıt sektörü için getirilen dağı­tıcılar arasındaki akaryakıt ti­caretine yönelik sınırlamaya benzer şekilde, LPG sektörün­de faaliyette bulunanlar için de herhangi bir dağıtıcıdan temin edilen LPG’nin başka bir dağı­tıcıya satılmasına ilişkin kısıt­lama getirilecek.

Aynı şekilde akaryakıt sektöründe faaliyet­te bulunan bazı mükelleflerin katma değer vergisinin öden­memesine ilişkin farklı girişim­lerde bulunmalarını önlemek ve en azından özel tüketim vergisi tutarına isabet eden katma de­ğer vergisi tutarının ithalat aşa­masında alınmasını sağlamayı teminen, Özel Tüketim Vergisi Kanunu listesinde yer alan mal­ların ithalinde hesaplanıp te­minata bağlanan özel tüketim vergisinin, katma değer vergi­si matrahına dahil edilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.

Sınırsız istisna ve teşvik kalkıyor

Teklifte ayrıca yatırım teşvik belgesine bağlı olarak uygula­nan indirimli kurumlar vergisi uygulaması, verimli yatırımla­rın teşvik edilmesini sağlamak ve sınırsız bir şekilde indirim uygulamasının önüne geçmek amacıyla, yeni teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlara uy­gulanmak üzere düzenlemeler yapılacak. Teklifte yer alan bir diğer düzenleme ise farklı ka­nunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca Ar-Ge, tasarım ve be­lirli oranda destek personeline ödenen ücretlere sağlanan is­tisna ve teşvikin, sınırsız kulla­nımının önüne geçmek amacıy­la aylık olarak belli bir tutar ile sınırlandırılması öngörülüyor.

Vergide öngörülebilirlik artacak

Söz konusu düzenlemeler, vergilemede güvenliğin ve ön­görülebilirliğin sağlanmasına, kayıt dışılıkla mücadeleye, ver­gi adaletini güçlendirmeye ve dolaysız vergilerin vergi gelirle­ri içindeki payının artırılması­na katkı sağlayacak.

Ayrıca teklifte, Anayasa Mah­kemesi’nin yetki bakımından iptal ettiği hükümlere ilişkin olarak, 1567 sayılı Kanun met­nine daha açık bir şekilde yet­kilerin dercedilmesi suretiyle, hukuki belirliliğin artırılması amaçlanıyor…

Teklifle Türk Parasının Kıy­metini Koruma Hakkında Ka­nun’da yapılan değişikliğe gö­re, kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım satımı ve kıymet­li madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunla­rı muhtevi her nevi eşya ve kıy­metlerin alım satımı, kıymetli madenlerin rafinajı ile tüm bu eşya ve kıymetlerin, ticari se­netlerin ve tediyeyi temine ya­rayan her türlü vasıta ve vesi­kaların memleketten ihracı ve­ya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin korunması için ka­rarlar alınmasında Cumhur­başkanı yetkili olacak.

Cezalar yüzde 50 inecek

Söz konusu tüm eşya ve kıy­metlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokul­ması mahiyetinde ise Kaçakçı­lıkla Mücadele Kanunu hüküm­lerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde kişi, eş­ya ve kıymetlerin rayiç bedeli­nin yarısından iki katına kadar idari para cezasıyla cezalandırı­lacak; bu fiilin teşebbüs aşama­sında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek.

Faaliyet izni veya yetki belge­si alınması zorunlu olan konu­larda, gerekli izin veya belgeyi almaksızın yetkisiz şekilde fa­aliyette bulunanlar, 50 bin lira­dan 250 bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacak ve yetkisiz faaliyetin gerçek­leştirildiği iş yerindeki tüm fa­aliyetler bir ay süreyle durdu­rulacak. Yetkisiz faaliyetin ida­ri para cezasına ilişkin idari yaptırım kararının kesinleşti­ği tarihi izleyen 5 yıl içinde te­kerrürü halinde idari para ce­zası üst sınırdan uygulanacak. Hükmolunacak idari para ceza­sına, kabahat tarihi ile tahsil ta­rihi arasındaki süreler için Am­me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tespit edilen gecikme zammı oranın­da, para cezası ile birlikte tah­sil olunmak üzere, gecikme faizi uygulanacak.

Hükümde yer alan kabahat­lerin, aynı kabahate ilişkin idari yaptırım kararının kesinleştiği tarihi izleyen 5 yıl içinde teker­rürü halinde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanacak.

Anayasa Mahkemesi’nin iptaline karşı adım

Teklifle, Anayasa Mahkeme­sinin iptal kararı doğrultusun­da söz konusu Kanun’da deği­şiklik yapılıyor. Hazine ve Mali­ye Bakanlığından izin alınması zorunlu olan faaliyetlerin sıra­landığı hükme göre, ticari amaç­lı döviz alım satımına ilişkin, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında üye olarak, kıymetli maden rafinajı konu­sunda ve Bakanlar Kurulu Ka­rarı ile katılınması kararlaştırı­lan Kimberley Süreci Sertifika Sistemi kapsamında faaliyette bulunmak için Bakanlıktan izin alınması zorunlu olacak.

Kanun­la mevzuat kapsamında izin ve­rilen anonim şirketlerin belirle­nen ekonomik amaç ve konulara aykırı faaliyette bulunduğunun tespiti halinde izinlerini iptal et­meye ve ticari amaçlı döviz alım satımında bulunan şirketler için faaliyet yürütülen il ve ilçelerin büyüklüğü, nüfusu, ticaret ve tu­rizm hacmi gibi ölçütler dikkate alınarak faaliyet bölgeleri belir­lemeye Hazine ve Maliye Bakan­lığı yetkili olacak.

Ticari amaçlı döviz alım satı­mında bulunmak üzere Kanun kapsamında faaliyet iznine ta­bi anonim şirketlerine yönelik ücret tarifesi ile Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kıymetli Ma­denler ve Kıymetli Taşlar Pi­yasasında üye olarak kıymetli madenlere ilişkin faaliyet gös­termek üzere verilecek faaliyet izinleri ve kıymetli maden ra­finaj faaliyetlerinde bulunmak üzere verilecek faaliyet izinle­rine yönelik ücret tarifeleri hü­küm altına alınıyor.

Ticari amaçlı döviz alım sa­tımında bulunmak, Borsa İs­tanbul Anonim Şirketi Kıymet­li Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında üye olarak faaliyet­te bulunmak ve kıymetli maden rafinaj faaliyetlerinde bulun­mak için belirtilen anonim şir­ketlerin paylarının devri izin­lerinde ilgili tarifelerde belir­tilen ücret, devralınacak pay oranı nispetinde ayrı ayrı alı­nacak.

Pay devri izninde bulu­nan anonim şirketin, bu düzen­lemede belirtilen birden fazla faaliyet iznine sahip olması du­rumunda her bir faaliyet iznine ilişkin olarak ilgili tarifede be­lirtilen ücret, devralınacak pay oranı nispetinde ayrıca alına­cak. Devre konu payların vera­set yoluyla intikal etmesi veya pay devrinin bir mahkeme ka­rarından kaynaklanması ya da payları devralacak kişinin mev­cut pay sahibi kişinin eşi, altso­yu, üstsoyu veya kardeşi olması durumunda ücret alınmayacak.

Bu hüküm kapsamında tahsil edilecek ücretler vergi dairele­rine yatırılacak. Ücret tutarla­rı, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hü­kümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme ora­nında takvim yılı başından ge­çerli olmak üzere artırılarak alı­nacak. Düzenleme kapsamında ücret tarifelerinde belirlenen ücretlerin tahsilinde Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan ilk başvuru tarihi itibarıyla geçer­li olan ücret dikkate alınacak. Cumhurbaşkanı, ücret tarifele­rindeki tutarları iki katına ka­dar artırmaya ve yarısına kadar indirmeye yetkili olacak.

Vakıf mallarının satışında KDV istisnası

Katma Değer Vergisi Kanu­nu’nda yapılan değişikliğe gö­re, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar ve bu ku­rum tarafından yönetilen maz­but vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışına yönelik devir ve teslimler de KDV’den istisna tutulacak.

Özel Tüketim Vergisi Kanu­nu’na ekli 1 sayılı listede yer alan, aralarında akaryakıt ve doğal gaz türlerinin bulunduğu malların ithalinde hesaplanıp teminata bağlanan Özel Tüke­tim Vergisi (ÖTV), KDV matra­hına dahil edilecek. Bu hüküm, düzenlemenin yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek.

Serbest Bölgeler Kanunu’n­da yapılan değişiklikle serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu böl­gelerde imal ettikleri ürünlerin gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacak kazançlarına, serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere satışlarından sağlayacakları kazançlar da da­hil ediliyor. Bu hüküm, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı ta­rihinde yürürlüğe girecek.

OSB’de vergi adımı

Organize Sanayi Bölgesi tü­zel kişiliğinin, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun uygulan­ması ile ilgili işlemlerde her tür­lü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmasına yönelik hükme ya­pılan eklemeye göre, bu muafi­yetin, Gider Vergileri Kanunu uyarınca ödenecek banka ve si­gorta muameleleri vergisine şü­mulü olmayacak.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, konu­su suç teşkil etmemek kaydıy­la; bu kanun hükümleri uyarın­ca imzalanan toplu sözleşme­ler ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarındaki usul ve esaslara aykırı olarak 31 Mayıs 2025’e kadar kamu görevlileri­ne koruyucu giyim ve donanım malzemesi yardımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yetki­li veya görevli olan sorumluları hakkında idari ve/veya mali ta­kibat ve yargılama yapılamaya­cak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.

İçten yanmalı araçlarda yüzde 45 ÖTV kalmadı

Kanun teklifi ile bazı fosil ya­kıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV mat­rah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elekt­rik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüz­de 220 arasında değişecek. Böy­lece İçten yanmalı otomobiller­de yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60 ve yüzde 70 ÖTV dilimi ortadan kalmış olacak. Yeni adımla oto­mobillerde ÖTV yüzde 80’den başlayacak.

Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve aza­mi yük kütlesi 3 bin 500 kilogra­mı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uy­gulanacak.

Sıvılaştırılmış Petrol Gaz­ları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka­nun’da yapılan değişiklik kapsa­mında ise dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG tica­reti kapsamında LPG satın ala­bilecek ancak bu LPG’yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.

Gökçeada ve Bozcaada'ya yatırım teşvik edilecek

Teklifle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişik­liğe göre, verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla indi­rimli kurumlar vergisi, indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap döneminden itibaren en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve yüzde 60 oranında uygulana­cak ancak kazanç bulunmasına rağmen yararlanılmayan yatırı­ma katkı tutarları müteakip dö­nemlerde dikkate alınmayacak.

Cumhurbaşkanı, istatistiki bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmiş­lik düzeyleri dikkate alınarak illeri ve ilçeleri gruplandırma­ya ve bu gruplar, Gökçeada ve Bozcaada’da yapılan yatırım­lar, sektörler, teknoloji alanla­rı, AR-GE veya tasarım faaliyet­leri, sanayi bölgeleri, kültür ve turizm koruma ve gelişim böl­geleri veya oluşturulacak teş­vik programları itibarıyla teş­vik edilecek yatırım konularına ilişkin yatırım ve istihdam bü­yüklüklerini ve bu yatırımlar için yatırıma katkı oranını yüz­de 50’yi geçmemek üzere belir­lemeye yetkili olacak.

Elektrikli araçta menzil göre vergiye Cumhurbaşkanı yetkisi

Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, endüstri bölgelerine yeni alanların ilave edilmesi ya da endüstri bölgelerinden alanların çıkarılmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı karar verecek, buna ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeye göre, Kanun’un II sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan mallar ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve mopedler dahil motosikletler ile bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtların, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı vergiden müstesna tutulacak.

Kanun’un II sayılı listesindeki mallar için oranlar ile bu oranlara esas Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş steyşın vagon ve yarış arabaları dahil diğer motorlu taşıtların motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için de farklı oranlar belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

AR-GE personeli ücretlerinin vergi istisnasına üst sınır

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki AR-GE ve destek personelinin ücretlerinin, brüt asgari ücretin 40 katını aşmayan kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, doktoralı olanlar ile desteklenecek program alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile desteklenecek program alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilerek terkin edilecek.