Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2025 yılı 1. dönem sınavları, 2 ve 3 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sınav tarihleri, yerleri ve başvuru tarihleri açıklandı

Buna göre, 2025 yılı 1. dönemine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları, 2 ve 3 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 7-30 Nisan, tekrar katılacaklar için 4-17 Temmuz olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Nisan itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Ön başvuru yapılması gerekiyor

Sınava katılacakların TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden "https://login.tesmer.org.tr" adresine girerek ön başvuru yapmaları isteniyor.

Duyuruda sınava ilişkin esaslar, sınav konuları, başvuru için gerekli belgeler ve işlemlere ilişkin detaylar da yer alıyor.