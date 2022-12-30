Serbest piyasada döviz alış satış fiyatları ne kadar?

Dün en düşük 18,6852 ve en yüksek 18,7359 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7097'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 18,7190'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 19,9170'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 22,5440'tan satılıyor.

Dün, ABD'de işsizlik maaşı başvurularında görülen artışın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek faiz artırımlarına ilişkin endişeleri hafifletmesi ile yüzde 0,6 azalarak günü 103,8 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 104'ten işlem görüyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3'lük azalışla 1,0640 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, ABD'de makroekonomik verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu gelişmelerin ardından şubattaki toplantıda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 27 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı. Tasarıda Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardım da yer alıyor.

Bugün, ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 104,4'ün direnç, 103,7'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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