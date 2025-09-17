Serbest piyasada fındık fiyatları 300 liraya ulaştı

Türkiye genelinde nisan ayında etkili olan zirai don nedeniyle, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta yaklaşık yüzde 50 rekolte kaybı yaşandı. Fındığın az olması ve üreticilerin yüksek fiyat beklentisi nedeniyle pazara fındık akışı da geçen yılara göre azaldı. Serbest piyasada bir ay önce 200 liradan işlem gören fındık fiyatı yüzde 50 artarak, 300 liraya ulaştı.

"Serbest piyasa çok hızlı yükseldi"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, nisan ayında yaşanan zirai don sonrası fındıkta ciddi bir rekolte kaybı olduğunu söyledi. Üreticilerin o günden bu yana fındık fiyatlarını merak ettiğini ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 195 lira levant kalite, 200 lira ise Giresun kalite olarak fiyat açıkladığını hatırlatan Soydan, "Serbest piyasa 15 Ağustos tarihinde pazara inmeye başlayan fındıklara taban fiyat oluşturdu. O günden bu yana 1 aylık süreçte fındıkta hızlı bir yükseliş oldu. Bu nedenle TMO’ya fındık akışı da olmadı" dedi.

"Daha da yükselebilir"

Fiyatların ilerleyen günlerde daha da artacağını düşündüklerini kaydeden Soydan, "200 liradan başlayan serbest piyasa fiyatları şu anda 300-320 lira bandına yerleşti. Hızlı bir yükseliş oldu, üreticiler de bu yükselişi tahmin ediyordu. Biz de üreticilerimize sürekli olarak rekolte düşüklüğü konusunda uyarılarda bulunduk. Bugün üreticilerimiz fındıklarını ihtiyaçları kadar pazara indiriyor. Bu yıl üreticilerimiz fındık fiyatını kendisi belirleyecek ve daha da yukarıya çıkacağı beklentisi içerisinde. Bunun yanında emanete de fındıklarını bırakmıyorlar. Bu sayede fiyatların daha yukarı çıkacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.