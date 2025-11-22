Serdar Kuzuloğlu: Müşteri tarihte hiç olmadığı kadar güçlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret ekosistemini geliştirmek, işbirliklerini artırmak ve dijital ticaretin ekonomik etkisini büyütmek amacıyla düzenlenen Türkiye E-Ticaret Haftası etkinliği, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde ikinci gününde sürüyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu program, ETİD ve TOBB Türkiye e-Ticaret Meclisi’nin katkılarıyla “Future-Commerce/Geleceğin Ticareti” temasıyla gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, ticaretin tarih boyunca coğrafyalara göre farklılaştığını hatırlatarak elektronik ticaretin bu ayrımı ortadan kaldırdığını söyledi.

Modern alışveriş kültürü 170 yıl gecikmeli

Türkiye’de modern alışveriş kültürünün alışveriş merkezleri üzerinden 170 yıl gecikmeli geliştiğini belirten Kuzuloğlu, e-ticaretin ise çok daha hızlı benimsendiğini vurguladı. Türkiye’nin dijital ticarette sadece uyum sağlayan değil, kuralları belirleyen ülkelerden biri haline geldiğini ifade etti.

Kuzuloğlu, günümüzde müşterinin ticaretin merkezine yerleştiğini, şirketlerin tüketici beklentilerine anında yanıt vermek zorunda olduğunu belirterek “Tarihte hiç olmadığı kadar şımartılmış bir müşteri var” dedi.

Artan veri, hız ve kişiselleştirme talebinin yalnızca insan gücüyle karşılanamayacağını dile getiren Kuzuloğlu, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin müşteri deneyiminde kaldıraç görevi göreceğini söyledi.