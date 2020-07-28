Serkan Sevim DÜNYA'da

28 Temmuz 2020

Canlı yayından notlar:

Medianova kurucusu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Lideri Serkan Sevim:

Hayatım dijital dünyada geçti. Dijital dünyaya dönüşüm için öncelikle kafaların dönüşmesi gerekiyor. Pandemi ile beraber herkes dijital ortamda da iş yapılabileceğini gördü. Bu bakımdan faydalı oldu. Pandemi sonrası değişik bir dünya geliyor. Artık büyükşehirlerde yaşamak gerekmiyor. Ofisler artık sosyalleşmek için gereken yerler olmalı. Bu dönemde çılgın bir yatırım yapıyoruz. Bu alanda dünyada en büyük 18 şirketten biriyiz. Türk firması olarak burada olmaktan gurur duyuyoruz. Şimdi Ortadoğu’dayız. Suudi Arabistan’da yatırım yapıyoruz. Dubai’deyiz. Küresel bir şirket olarak varız.Şirketimiz beklentimizin üzerinde büyüyor. Daha büyük global şirket olmaya doğru gidiyoruz. Hedefimizi giderek büyütüyoruz. Başarı eğitimle, bilgiyle, çalışmakla oluyor. Yeni bir Medianova olabilmesi için çok çalışmak gerekiyor.