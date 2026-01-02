Sermaye ABD’den Avrupa’ya kaydı: İngiltere 2025’te öne çıktı

Londra merkezli dünyanın köklü bankalarından Barclays, 'Avrupa Hisse Senedi Stratejisi' yıllık incelemesinde, İngiltere’nin 2025’te küresel yatırımcı rotasyonundan en fazla fayda sağlayan sürpriz piyasalardan biri olduğunu açıkladı. Rapora göre, yatırımcıların ABD varlıklarından çıkıp uluslararası piyasalara yönelmesi İngiltere hisse senetlerini destekledi.

Barclays, küresel hisse senetlerinin üst üste üçüncü yılda güçlü bir performans sergilediğini, MSCI AC World endeksinin 2025’te yüzde 21 yükseldiğini belirtti. Bu dönemde piyasa liderliği ABD’den uzaklaşırken, MSCI ülke endekslerinin yaklaşık yüzde 70’i ABD borsalarından daha iyi performans gösterdi.

Yatırımcı uluslararası yatırımlara yöneldi

Raporda değişim, ABD istisnacılığında artan çatlaklar ve uluslararası çeşitlendirmeye yönelen yatırımcı eğilimi olarak tanımlandı. Özellikle yapay zekâ bağlantılı ABD mega-cap teknoloji hisselerinde yılın başında yaşanan sert değer kayıpları, ABD hisse senetleri ve dolar üzerinde baskı oluşturdu.

İngiltere, Çin ve Japonya yükselişte

Barclays’e göre, yapay zekâ hisselerinde kârlılık, sermaye harcamaları ve rekabet endişeleri yatırımcıları ABD dışındaki piyasalara yönlendirdi. Bu süreçte Avrupa, İngiltere, Çin ve Japonya borsalarında yükselişler görüldü.

Avrupa hisse senetleri, 2025 boyunca dolar bazında ABD’yi yüzde 16 geride bırakarak 2006’dan bu yana en güçlü göreceli performansını kaydetti. Bu farkta, Avrupa bankacılık hisselerindeki güçlü yükseliş ve ABD dolarındaki sert düşüş etkili oldu. Doların zayıflaması, İngiltere dahil ABD dışı piyasaların getirilerini küresel yatırımcılar açısından artırdı.

İngiltere dikkat çekti

Barclays, Avrupa içinde özellikle İngiltere’nin dikkat çektiğini vurguladı. 2025’e girerken "derinden sevilmeyen" bir piyasa olarak görülen İngiltere, buna rağmen yerel para birimi cinsinden orta düzeyde kazançlar elde etti. Almanya benzer bir performans sergilerken, siyasi belirsizliklerin gölgesindeki Fransa tek haneli getirilerle geride kaldı.

Güçlü performansa rağmen, İngiltere hisse senetlerine yönelik fon akışları negatif seyrini sürdürdü. İngiltere hisse senedi fonları 2025’te 33,7 milyar dolarlık net çıkış yaşarken, İngiltere yıl boyunca sürekli fon çıkışı gören tek büyük piyasa oldu. Buna karşılık, İngiltere hariç Avrupa 88,8 milyar dolar, gelişmekte olan piyasalar ise 118 milyar dolar net giriş çekti.

Sektörel dağılımın da İngiltere borsasını desteklediğini belirten Barclays, finans hisseleri ve özellikle bankaların 2025’te Avrupa genelinde en güçlü performans gösteren sektörler arasında yer aldığını kaydetti. Raporda ayrıca, Avrupa’da değer hisselerinin öne çıktığı, ABD’deki kazançların ise daha çok büyüme ve teknoloji hisselerinde yoğunlaştığı ifade edildi.