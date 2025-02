Sermaye enjeksiyonu başlıyor! Çin, büyük bankalarına 55 milyar dolarlık destek sağlayacak

Çin hükümeti, ekonomiyi desteklemek ve bankacılık sistemini güçlendirmek amacıyla ülkenin en büyük bankalarından bazılarına yeni sermaye aktarımı yapmaya hazırlanıyor. Bloomberg News’in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ilk aşamada Agricultural Bank of China Ltd. ve Bank of Communications Co. gibi büyük bankalara 400 milyar yuan (55 milyar dolar) seviyesinde finansal destek sağlanması planlanıyor.

Yetkililer, sürecin Haziran ayı sonuna kadar tamamlanabileceğini ancak detayların hâlâ netleştirildiğini belirtiyor. Çin’in bankacılık düzenleyicisi, geçen yıl yaptığı açıklamada, altı büyük devlet bankasının çekirdek sermayesinin güçlendirilmesi gerektiğini duyurmuş ancak detaylı bir plan açıklamamıştı.

Sermaye enjeksiyonları devlet tahvilleriyle finanse edilecek

Çin Maliye Bakanlığı, bu yeniden sermayelendirme hamlesinin finansmanının özel devlet tahvilleri yoluyla sağlanacağını duyurdu. Bankalara sağlanacak ek sermaye, risk yönetimini güçlendirme ve kredi akışını hızlandırma amacı taşıyor.

Çin ekonomisi, son yıllarda düşük büyüme oranları, emlak sektöründeki sıkıntılar ve özel sektör yatırımlarındaki düşüş gibi zorluklarla karşı karşıya. Yetkililer, bu adımla birlikte finans sektörünü destekleyerek ekonomik istikrarı korumayı hedefliyor.