Sermaye piyasası varlıkları 2020'de yüzde 40 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sermaye Piyasası Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanı Sudi Aydemir başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda gerçekeltirdiği konuşmada 2020 yılında pandemi nedeniyle belirsizliğin en üst seviyeye ulaştığına dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Meclis Başkanı Sudi Aydemir, dünya ekonomisinin küçüldüğü sıkıntılı bir yıl yaşandığını, Türkiye'nin de olumsuz ekonomik koşullardan etkilendiğini söyledi.

Türkiye ve dünyada yaşanan olumsuz ekonomik koşullara rağmen sermaye piyasası varlıklarının 2020 yılında yaklaşık yüzde 40, yatırımcı sayısının ise yüzde 60 civarında büyüdüğünü belirten Aydemir, yerli / yabancı yatırımcı saklama oranının yüzde 35-65 civarında iken ilk defa bu dönemde yüzde 54-46 seviyesine geldiğini, yabancı yatırımcıların satış, yerli yatırımcıların da portföylerine pay senedi alış yaptıklarının görüldüğünü kaydetti.