Sert değer kaybına müdahale! Çin Merkez Bankası'ndan kamu bankalarına döviz talimatı

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, Çin Merkez Bankası (PBOC), yuanın Amerikan doları karşısında ani ve sert değer kayıplarına karşı harekete geçti. Edinilen bilgilere göre banka, büyük kamu bankalarından dolar alımlarını azaltmalarını istedi ve döviz işlemleri üzerinde daha sıkı kontrol uygulanacağını bildirdi.

Yuan üzerindeki baskının artmasının ardından atılan bu adım, Çin’in para birimini spekülatif hareketlerden korumaya yönelik çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Döviz alımlarına sıkı denetim talimatı

Kaynaklar, bankanın bu hafta kamu bankalarına gönderdiği gayri resmi pencere rehberliği doğrultusunda, kendi hesaplarına yönelik dolar alımlarını durdurmaları talimatı verildiğini ifade etti. Aynı zamanda, müşteriler adına yapılan döviz alımlarında da daha sıkı denetim uygulamaları istendiği belirtildi.

Devlet bankalarının dolar sattığı iddiası

İki ayrı kaynak ise büyük devlet bankalarının, yuanın hızlı değer kaybını yavaşlatmak amacıyla agresif şekilde dolar satarak yuan aldığını aktardı. Başka bir kaynak, Çin Merkez Bankası’nın mevcut ekonomik koşullarda, ihracat üzerindeki olası baskıya rağmen yuanın değerini korumaktan yana tavır aldığını ve kurda bilinçli bir devalüasyona gitmeyeceğini ifade etti.

Nisan ayı itibarıyla Çin yuanı, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 1,3 oranında değer kaybetmiş durumda.