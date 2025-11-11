Sertifika Türkiye’den alınacak 170 milyon euro içeride kalacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Türk ihracatçısı, Avru­pa Birliği pazarında karşılaştığı ve yüksek maliyetlere yol açan ‘plastik vergisi’ sorununa yerli kay­naklarla çözecek. Türkiye, TÜRKAK ve Avrupa Akredi­tasyon sistemleri altında fa­aliyet gösteren CERTILOOP AŞ ile ilk ve tek yerli geri dö­nüşüm belgelendirme progra­mını hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde, Belçika’daki tek bir kuruluşa bağımlılık sona erer­ken, ihracatçılar, ton başına 450 euro olan vergiden muafi­yet sağlayan sertifikalarını ar­tık Türkiye’den temin edebi­lecek. Böylece, Türk firmala­rı sadece İngiltere ve İspanya ihracatında ürün başına en az yıllık 170 milyon euroluk vergi yükünden kurtulacak ve serti­fikasyon için yurtdışına giden para Türkiye’de kalacak. Bu­nun sermayenin ülkede kal­ması adına önemli bir adım olduğunu söyleyen CERTI­LOOP Yeşil Dönüşüm Sertifi­kasyon Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Yağmur Eroğlu, İngil­tere ve İspanya’ya ihracat ya­pan firmaların ‘plastik vergisi’ ödememek için daha önce bu belgeyi sadece Belçika’da ku­rulu bir kuruluştan almak zo­runda olduklarını belirtti.

Belçika’daki firmanın tekeli kırıldı

Bu belgelendirmeyi şimdi­ye kadar sadece merkezi Bel­çika’da bulunan tek bir kuru­luşun yaptığını, ikinci kuru­luş olarak CERTILOOP’un Türkiye’de faaliyete geçtiği­ni anlatan Eroğlu, “Türk ih­racatçılarına vergi anlamın­da büyük kolaylık sağlıyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre ihracatçı firmalar serti­fikalandırılmış ürünler saye­sinde, sa dece İngiltere ve İs­panya’ya ihracat özelinde, top­lamda yaklaşık 170 milyon euroluk bir vergiden kurtulma şansına sahip oluyor” ifadele­rini kullandı. Şimdilik iki ülke ile başlayan vergilendirmenin yakında diğer Avrupa ülkele­rine de yayılacağını kaydeden Eroğlu, şunları söyledi: “Şu anda bu ürünlere vergi konu­luyor ancak ileride Avrupa’nın yeni ambalaj mevzuatı gere­ği içinde geri dönüştürülmüş malzemelerin olmadığı ürün­lerin Avrupa’ya girişi komple yasaklanacak. Firmalar 2030 yılına kadar geri dönüşebilir ambalaja da geçmek ve ürün­lerindeki bu geçişi sağlamak zorunda. Bu nedenle her ürü­ne sertifika gerekecek. Biz bu sertifikayı verecek olan ikinci kurumun Türkiye’de olmasını çok önemsiyoruz ve Türk ihra­catçılara çok önemli bir katma değer sağlayıp sermayeyi içe­ride tutacağımıza inanıyoruz.”

1.5 milyon euroluk sertifika gideri cepte kaldı

Mart 2025 tarihinden iti­baren 120 firmanın sertifika için başvurduğunu, bunların yüzde 25’inin sertifika aldı­ğını kaydeden Yağmur Eroğ­lu, şu anda en fazla talebin ih­raç malları gümrükte kalan firmalardan geldiğini söyle­di. Eroğlu, “Başvuranların hepsi direkt İspanya ve İn­giltere’ye ihracat yapıp plas­tiklerindeki geri dönüştürül­müş oranı belgeleyemediği için problem yaşayan firma­lar. Daha önce mecburen Bel­çikalı firmaya gidenler artık bize geliyor” dedi. Şu ana ka­dar firmaların en az 1.5 mil­yon euroluk sertifika gide­rinden kurtulduğunu açıkla­yan Eroğlu, 2030’a kadar bu rakamın en az 24 milyon euro olacağını kaydetti. Belge alan firmaların ürünlerini hiçbir ek vergi ödemeden güven­le ihraç edebileceklerini be­lirten Eroğlu, “Bu belge hem çevresel sorumlulukların AB onaylı göstergesi hem de maliyet avantajının anahtarı olacak. Böylece Türkiye, ye­şil dönüşüm ve sürdürülebi­lirlik alanında kendi geliştir­diği sertifikasyon modeliyle hem çevreyi koruma hem de ihracatçıya küresel pazar­da güçlü bir rekabet avantajı sunma hedefini gerçeğe dö­nüştürüyor” diye konuştu.

“Belçika’dan bile başvuran firmalar var”

Türk firmalarının yanı sıra yurt dışından da sertifikasyon başvurusu yapanlar olduğunu açıklayan Yağmur Eroğlu, “İspanya’da buradan ürün alan veya almak isteyen firmalar, tedarikçiyi bize gönderip denetlememizi ve sertifikalandırmamızı istiyor. Şu anda İngiltere ve İspanya’ya ihraç ettiği ürünün içinde plastik olan yaklaşık bin 500 Türk firması var. Konunun önemi önümüzdeki dönemde daha da anlaşıldığında burada ciddi bir potansiyel olacağını düşünüyoruz” dedi. Eroğlu, sertifika kuruluşu bulunan Belçika’dan dahi firmaların kendilerine başvurmaya başladığını söyledi.