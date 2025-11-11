Sertifika Türkiye’den alınacak 170 milyon euro içeride kalacak
Türk ihracatçısı, ihracat sertifikası için artık Belçika’nın kapısını çalmayacak. Yerli sertifika kuruluşu CERTILOOP ile ton başına 450 euro olan plastik vergisinden muafiyet sağlanacak ve sistem sayesinde, sadece İngiltere ve İspanya ihracatında ürün başına yıllık 170 milyon euroluk vergi yükü içerde kalacak.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
Türk ihracatçısı, Avrupa Birliği pazarında karşılaştığı ve yüksek maliyetlere yol açan ‘plastik vergisi’ sorununa yerli kaynaklarla çözecek. Türkiye, TÜRKAK ve Avrupa Akreditasyon sistemleri altında faaliyet gösteren CERTILOOP AŞ ile ilk ve tek yerli geri dönüşüm belgelendirme programını hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde, Belçika’daki tek bir kuruluşa bağımlılık sona ererken, ihracatçılar, ton başına 450 euro olan vergiden muafiyet sağlayan sertifikalarını artık Türkiye’den temin edebilecek. Böylece, Türk firmaları sadece İngiltere ve İspanya ihracatında ürün başına en az yıllık 170 milyon euroluk vergi yükünden kurtulacak ve sertifikasyon için yurtdışına giden para Türkiye’de kalacak. Bunun sermayenin ülkede kalması adına önemli bir adım olduğunu söyleyen CERTILOOP Yeşil Dönüşüm Sertifikasyon Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Yağmur Eroğlu, İngiltere ve İspanya’ya ihracat yapan firmaların ‘plastik vergisi’ ödememek için daha önce bu belgeyi sadece Belçika’da kurulu bir kuruluştan almak zorunda olduklarını belirtti.
Belçika’daki firmanın tekeli kırıldı
Bu belgelendirmeyi şimdiye kadar sadece merkezi Belçika’da bulunan tek bir kuruluşun yaptığını, ikinci kuruluş olarak CERTILOOP’un Türkiye’de faaliyete geçtiğini anlatan Eroğlu, “Türk ihracatçılarına vergi anlamında büyük kolaylık sağlıyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre ihracatçı firmalar sertifikalandırılmış ürünler sayesinde, sa dece İngiltere ve İspanya’ya ihracat özelinde, toplamda yaklaşık 170 milyon euroluk bir vergiden kurtulma şansına sahip oluyor” ifadelerini kullandı. Şimdilik iki ülke ile başlayan vergilendirmenin yakında diğer Avrupa ülkelerine de yayılacağını kaydeden Eroğlu, şunları söyledi: “Şu anda bu ürünlere vergi konuluyor ancak ileride Avrupa’nın yeni ambalaj mevzuatı gereği içinde geri dönüştürülmüş malzemelerin olmadığı ürünlerin Avrupa’ya girişi komple yasaklanacak. Firmalar 2030 yılına kadar geri dönüşebilir ambalaja da geçmek ve ürünlerindeki bu geçişi sağlamak zorunda. Bu nedenle her ürüne sertifika gerekecek. Biz bu sertifikayı verecek olan ikinci kurumun Türkiye’de olmasını çok önemsiyoruz ve Türk ihracatçılara çok önemli bir katma değer sağlayıp sermayeyi içeride tutacağımıza inanıyoruz.”
1.5 milyon euroluk sertifika gideri cepte kaldı
Mart 2025 tarihinden itibaren 120 firmanın sertifika için başvurduğunu, bunların yüzde 25’inin sertifika aldığını kaydeden Yağmur Eroğlu, şu anda en fazla talebin ihraç malları gümrükte kalan firmalardan geldiğini söyledi. Eroğlu, “Başvuranların hepsi direkt İspanya ve İngiltere’ye ihracat yapıp plastiklerindeki geri dönüştürülmüş oranı belgeleyemediği için problem yaşayan firmalar. Daha önce mecburen Belçikalı firmaya gidenler artık bize geliyor” dedi. Şu ana kadar firmaların en az 1.5 milyon euroluk sertifika giderinden kurtulduğunu açıklayan Eroğlu, 2030’a kadar bu rakamın en az 24 milyon euro olacağını kaydetti. Belge alan firmaların ürünlerini hiçbir ek vergi ödemeden güvenle ihraç edebileceklerini belirten Eroğlu, “Bu belge hem çevresel sorumlulukların AB onaylı göstergesi hem de maliyet avantajının anahtarı olacak. Böylece Türkiye, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında kendi geliştirdiği sertifikasyon modeliyle hem çevreyi koruma hem de ihracatçıya küresel pazarda güçlü bir rekabet avantajı sunma hedefini gerçeğe dönüştürüyor” diye konuştu.
“Belçika’dan bile başvuran firmalar var”
Türk firmalarının yanı sıra yurt dışından da sertifikasyon başvurusu yapanlar olduğunu açıklayan Yağmur Eroğlu, “İspanya’da buradan ürün alan veya almak isteyen firmalar, tedarikçiyi bize gönderip denetlememizi ve sertifikalandırmamızı istiyor. Şu anda İngiltere ve İspanya’ya ihraç ettiği ürünün içinde plastik olan yaklaşık bin 500 Türk firması var. Konunun önemi önümüzdeki dönemde daha da anlaşıldığında burada ciddi bir potansiyel olacağını düşünüyoruz” dedi. Eroğlu, sertifika kuruluşu bulunan Belçika’dan dahi firmaların kendilerine başvurmaya başladığını söyledi.