Servis esnafından "hasılat esaslı vergilendirilme" talebi

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanı İlyas Aktürk, taksi, dolmuş, halk otobüsü ve servis taşımacılığı yapan tüm esnafın hasılat esaslı kazanç tespiti yoluyla vergilendirilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Aktürk, yazılı açıklamasında, 9 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde yolcu taşıma faaliyetinde bulunan esnafın gerçek usulde vergilendirme kapsamına alındığını hatırlattı.

Aktürk, 3 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliği" hükümlerinin şehir içi yolcu taşımacılığı yapan taksi, dolmuş, halk otobüsü ve servis araçlarının tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmesinin ve servis aracı işleten esnafın hasılat esaslı kazanç tespiti yoluyla vergilendirilmesinin sektörde faaliyet gösteren tüm esnafa rahat bir nefes aldıracağını belirterek, "Bu bağlamda sayın yetkililerimizden şehir içi ulaşım sektöründe çalışan taksi, dolmuş, halk otobüsü ve servis taşımacılığı yapan tüm esnafın hasılat esaslı kazanç tespiti yoluyla vergilendirilmesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapmalarını bekliyoruz" ifadesini kullandı.