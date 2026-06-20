Ses hırsızlığıyla suçlanan yapay zeka şirketi iflasını istedi

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Yapay zekâ ile ses üretimi ve ses klonlama teknolojileri geliştiren LOVO'nun iflas sürecine girmesi, teknoloji sektöründe geniş yankı uyandırdı. ABD merkezli şirket, ses sanatçılarının açtığı dava devam ederken tasfiye amaçlı iflas başvurusunda bulundu. Bu gelişme, yapay zekâ tarafından üretilen seslerin yasal sınırları konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Davanın merkezinde profesyonel seslendirme sanatçıları Paul Lehrman ve Linnea Sage yer alıyor. Sanatçılar, LOVO'nun kendi seslerini izin almadan yapay zekâ sistemlerinde kullandığını ve bu seslerden ticari amaçlarla "dijital kopyalar" oluşturduğunu öne sürdü.

Davacılar, şirketin seslerini izinsiz şekilde çoğaltıp abonelerine sunduğunu iddia ederken; telif hakkı, tüketici koruma, sözleşme ihlali, haksız rekabet ve kişilik haklarının ihlali gibi çok sayıda başlık altında dava açtı.

İflas başvurusu davayı durdurdu

LOVO'nun iflas başvurusu sonrasında mahkeme, devam eden davayı geçici olarak durdurdu. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, iflas sürecinin tamamlanmasını beklemek üzere yargılamayı askıya aldı.

Mahkeme kayıtlarına göre şirket, tasfiye amacı taşıyan iflas korumasına başvurdu. Bu süreç genellikle şirket faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve varlıkların satılarak alacaklılara dağıtılması anlamına geliyor.

Varlığı sınırlı tasfiye süreci

İflas dosyasında yer alan bilgilere göre LOVO'nun yaklaşık 245 bin dolar varlığı bulunurken, yükümlülüklerinin yaklaşık 18 bin dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Dosya "varlığı sınırlı" bir tasfiye süreci olarak kayda geçti.

Şirketin kurucusu Charlie Choi de yaptığı açıklamada iflas kararını doğrulayarak, yedi yıllık bir dönemin sona erdiğini ifade etti.

Yapay zekâ ve ses hakları tartışması büyüyor

LOVO davası yalnızca bir şirketin iflası olarak görülmüyor. Uzmanlara göre dava, yapay zekâ çağında insanların kendi sesleri üzerindeki haklarının nasıl korunacağı sorusunu da gündeme taşıyor.

Son yıllarda birçok ünlü isim ve ses sanatçısı, seslerinin yapay zekâ araçlarıyla izinsiz kopyalandığını öne sürerek benzer endişeleri dile getirdi. Hukukçular ise mevcut mevzuatın bu yeni teknolojilere tam olarak cevap vermekte zorlandığını belirtiyor.