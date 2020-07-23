SETBİR Başkanı Tezel: Kurban keserken kurban olmayın

23 Temmuz 2020

Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili açıklama yapan Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, hayvan pazarlarında kurbanlık satarken, ararken ve alırken koronavirüs bulaşmasını engellemek için her zamankinden daha fazla tedbir alıp dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Koronavirüs salgını sürecinin etkisi ile özellikle büyük kentlerdeki vatandaşların satış ve kesim yerlerinden uzak durmak isteyeceğini, bu nedenle de bağış yoluyla kurbanlık kesimlerinin artacağını öngördüklerini söyleyen Tezel, "Ramazan Bayramı koronavirüs salgını sürecinde ve sokağa çıkma yasağı altında geçirildiği için eğer yine sokağa çıkma yasağı uygulanmazsa yurttaşlarımızın Kurban Bayramı’nda aile büyükleri bir araya gelmeyi, geniş aileleri ile beraber kurban kesmeyi tercih edeceğini düşünüyoruz. Bu tercih de yurttaşlarımızı belediyelerin kurban kesim alanlarından ziyade kırsalda kurban kesmeye yöneltebilir. Ama her halükarda satıcı da alıcı da dini görevli de kasap da mutlaka maskesini taksın, gerekli sağlık, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uysun. Vatandaşlarımız da bayramlaşma sırasında maske takmaya ve sosyal mesafeye özen göstersin. Kimse kurban keserken ve Kurban Bayramı’nı kutlarken koronavirüsün kurbanı olmasın.” diye konuştu.

Başvurulacak iki önemli kaynak var

Türkiye'nin bu yıl Kurban Bayramı’nı koronavirüs salgını ile mücadele ederken karşıladığını söyleyen Tezel, bu nedenle hijyen koşullarının her zamankinden çok daha önemli olduğunu vurguladı. Bu konudan başvurulacak iki önemli kaynağın bulunduğunu belirten Tarık Tezel, "Bunlardan biri Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 'Kurbanlık Hayvan Sevklerinde, Alımlarında ve Kesimlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Rehber'. Diğeri de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı '2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'. Bu çalışmalar, hem hayvan satıcılarını ve alıcılarını kurbanlık hayvanın sağlığı konusunda bilgilendiriyor hem de hayvanların taşınması, satışı ve kesimi sırasında uyulması gerekenler ile satış ve kesim sırasında koronavirüs salgınına yönelik alınması gereken tedbirleri belirliyor." dedi.

Kurbanlık tercihinde küçükbaş öne çıkıyor

Türkiye'de hayvancılık sektörünün en hareketli dönemini Kurban Bayramı'nda yaşadığına dikkat çeken Tarık Tezel, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye'deki kurbanlık hayvan varlığının 3,6 milyon küçükbaş ve 1,2 milyon büyükbaş olduğunu bildirdi. Vatandaşların kurbanlık olarak küçükbaş hayvanı tercih ettiğini söyleyen Tezel, "Bundan memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl da vatandaşımızın kurban keserken, büyükbaş hayvan varlığının devamı ve küçükbaş hayvan varlığındaki arz fazlalığı nedeni ile tercihini küçükbaş ve erkek hayvanlardan yana yapmasını öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de son beş yılda kesilen kurbanlıkların türü ve miktarı

2019

Büyükbaş: 891.670

Küçükbaş: 2.823.066

2018

Büyükbaş: 866.143

Küçükbaş: 2.682.612

2017

Büyükbaş: 817.805

Küçükbaş: 2.720.271

2016

Büyükbaş: 923.751

Küçükbaş: 2.939.252

2015

Büyükbaş: 867.652

Küçükbaş: 2.716.336