Sevdiklerini “BES”le

Sevilay ÇOBAN

Yapı Kredi olarak, Bi­reysel Emeklilik Siste­mi’ni (BES) tasarrufun artmasına yaptığı katkı nede­niyle oldukça önemsedikleri­ni belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ül­gen, Yapı Kredi Mobil’den bir­kaç kolay adımla ve tamamen dijital bir deneyimle “BES” ve “18 yaş altı BES” başvuruları­nı aldıklarını söyledi.

Ülgen, BES sözleşmesi sahibi müşte­rilerinin de fonlarıyla ilgili iş­lemlerini, ek katkı payı işlem­lerini, ödeme aracıyla ilgili değişikliklerini yine Yapı Kre­di Mobil üzerinden kolaylık­la yönetebildiğini anlatarak, “Ayrıca hayata geçirdiğimiz ‘Sevdiklerine BES’ uygula­ması ile müşterilerimiz, mo­bil uygulamamız üzerinden BES hediye kodu özelliğini kullanarak, yakınlarının bi­reysel emeklilik sözleşmeleri­ne anında katkıda bulunabili­yor.

Bu uygulamamız sayesin­de müşterilerimize tasarrufa katkı ve geleceğe yatırım nite­liği taşıyan bir hediye, tebrik ve özel gün kutlaması sunmayı hedefledik. Müşterilerimizin yakınları; WhatsApp, SMS ya da e-posta kanalıyla kendileri­ne gönderilecek bir hediye ko­duyla, Yapı Kredi Mobil’e gi­rip bu kodu kullanarak olduk­ça kolay bir şekilde BES’e ek katkı payı yatırabiliyor” dedi.

18 yaş altı BES’e ilgi artıyor

18 yaş altında BES’e olan il­ginin her geçen gün arttığını gözlemlediklerini kaydeden Ülgen, “Bunu özellikle ilk yaş gruplarında daha da yüksek olan sözleşme sayılarından takip edebiliyoruz. 1,7 milyo­na ulaşan Erken BES katılım­cısının 663 binini yani yüzde 41’ini 0-6 yaş arası oluşturu­yor. Çocuklarının eğitim, ev­lilik, iş hayatları için şimdi­den birikim yapmak isteyen müşterilerimiz, yasal temsil­cileri olarak 18 yaşın altında­ki çocukları için Yapı Kredi şubelerinden bireysel emek­lilik sözleşmesi yaptırabili­yor. Ek olarak müşterilerimiz; çocuk sağlığı danışma, peda­gog ve psikolog danışma, eği­tim koçluğu, kariyer koçluğu, sanat, spor, yaz-kış okulları gibi atölyelerde yüzde 30’a va­ran indirim gibi pek çok avan­tajdan da faydalanabiliyor” diye konuştu.

Ülgen, global olarak bakıl­dığında BES’in Türkiye’de hâlâ gelişim potansiyeli olan bir alan olduğunu ifade ede­rek, “Bu anlamda BES’in top­lam tasarruf içindeki payının daha da artabileceğini göz­lemliyoruz. Devlet katkısı ve yeni teknolojik altyapılarla, BES’in global standartlara da­ha da yaklaşacağını söyleyebi­liriz” ifadelerini kullandı.

“2025 sonunda fon büyüklüğü 2,2 trilyon TL’ye ulaşabilir”

“BES, bireyleri sadece emekliliklerinde desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin tasarruf oranlarının artmasında da büyük bir rol oynuyor” diyen Ülgen, “17 milyonu aşan BES sahibinin 1,6 milyonunu ise 0-18 yaş arası gençler oluşturuyor. Bu rakam, ülkemizdeki genç nüfusu düşündüğümüzde BES oranında çok büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu ortaya koyuyor. 2025 yılı sonunda OKS dahil toplam fon büyüklüğünün 2,2 trilyon liraya, katılımcı sayısının ise 19,3 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Bu projeksiyonlar, BES’in Türkiye ekonomisine olan katkısının artarak devam edeceğini bize gösteriyor” dedi.

"Katılımcı sayısı her yıl istikrarlı bir şekilde artıyor"

BES’e yönelik hedeflerini de paylaşan Ülgen, şunları söyledi: “2025 yılı için sektörün büyüme beklentilerine paralel olarak şekilleniyor. Ayrıca, dijital platformlardaki hizmetlerimizi daha da geliştirerek müşterilerimize hızlı, kolay ve etkili çözümler sunmaya devam edeceğiz. Sürekli yenilenen teknolojik altyapımızla BES katılımcılarının hayatını kolaylaştırırken, tasarruf bilincinin yaygınlaşmasına da katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) katılımcı sayısı 9,5 milyonu aşarken, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile sistemdeki toplam katılımcı sayısı 2024 yılında 17,1 milyon katılımcıya ulaştı. Bu rakamlar, BES’in Türkiye’de ne kadar yaygın ve güvenilir bir tasarruf aracı haline geldiğinin bir göstergesi. Katılımcı sayısının her yıl istikrarlı bir şekilde artıyor olması, sistemin gelecekte de büyüyerek daha fazla kişiye hitap edeceğini gösteriyor.”