Sevdiklerini “BES”le
BES’in Türkiye’nin finans sistemi içerisinde en önemli tasarruf araçlarından biri konumunda olduğunu kaydeden Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “Sevdiklerine BES” uygulaması ile geleceğe yatırım niteliği taşıyan bir hediye, tebrik ve özel gün kutlaması sunmayı hedeflediklerini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Yapı Kredi olarak, Bireysel Emeklilik Sistemi’ni (BES) tasarrufun artmasına yaptığı katkı nedeniyle oldukça önemsediklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Yapı Kredi Mobil’den birkaç kolay adımla ve tamamen dijital bir deneyimle “BES” ve “18 yaş altı BES” başvurularını aldıklarını söyledi.
Ülgen, BES sözleşmesi sahibi müşterilerinin de fonlarıyla ilgili işlemlerini, ek katkı payı işlemlerini, ödeme aracıyla ilgili değişikliklerini yine Yapı Kredi Mobil üzerinden kolaylıkla yönetebildiğini anlatarak, “Ayrıca hayata geçirdiğimiz ‘Sevdiklerine BES’ uygulaması ile müşterilerimiz, mobil uygulamamız üzerinden BES hediye kodu özelliğini kullanarak, yakınlarının bireysel emeklilik sözleşmelerine anında katkıda bulunabiliyor.
Bu uygulamamız sayesinde müşterilerimize tasarrufa katkı ve geleceğe yatırım niteliği taşıyan bir hediye, tebrik ve özel gün kutlaması sunmayı hedefledik. Müşterilerimizin yakınları; WhatsApp, SMS ya da e-posta kanalıyla kendilerine gönderilecek bir hediye koduyla, Yapı Kredi Mobil’e girip bu kodu kullanarak oldukça kolay bir şekilde BES’e ek katkı payı yatırabiliyor” dedi.
18 yaş altı BES’e ilgi artıyor
18 yaş altında BES’e olan ilginin her geçen gün arttığını gözlemlediklerini kaydeden Ülgen, “Bunu özellikle ilk yaş gruplarında daha da yüksek olan sözleşme sayılarından takip edebiliyoruz. 1,7 milyona ulaşan Erken BES katılımcısının 663 binini yani yüzde 41’ini 0-6 yaş arası oluşturuyor. Çocuklarının eğitim, evlilik, iş hayatları için şimdiden birikim yapmak isteyen müşterilerimiz, yasal temsilcileri olarak 18 yaşın altındaki çocukları için Yapı Kredi şubelerinden bireysel emeklilik sözleşmesi yaptırabiliyor. Ek olarak müşterilerimiz; çocuk sağlığı danışma, pedagog ve psikolog danışma, eğitim koçluğu, kariyer koçluğu, sanat, spor, yaz-kış okulları gibi atölyelerde yüzde 30’a varan indirim gibi pek çok avantajdan da faydalanabiliyor” diye konuştu.
Ülgen, global olarak bakıldığında BES’in Türkiye’de hâlâ gelişim potansiyeli olan bir alan olduğunu ifade ederek, “Bu anlamda BES’in toplam tasarruf içindeki payının daha da artabileceğini gözlemliyoruz. Devlet katkısı ve yeni teknolojik altyapılarla, BES’in global standartlara daha da yaklaşacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
“2025 sonunda fon büyüklüğü 2,2 trilyon TL’ye ulaşabilir”
“BES, bireyleri sadece emekliliklerinde desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin tasarruf oranlarının artmasında da büyük bir rol oynuyor” diyen Ülgen, “17 milyonu aşan BES sahibinin 1,6 milyonunu ise 0-18 yaş arası gençler oluşturuyor. Bu rakam, ülkemizdeki genç nüfusu düşündüğümüzde BES oranında çok büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu ortaya koyuyor. 2025 yılı sonunda OKS dahil toplam fon büyüklüğünün 2,2 trilyon liraya, katılımcı sayısının ise 19,3 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Bu projeksiyonlar, BES’in Türkiye ekonomisine olan katkısının artarak devam edeceğini bize gösteriyor” dedi.
"Katılımcı sayısı her yıl istikrarlı bir şekilde artıyor"
BES’e yönelik hedeflerini de paylaşan Ülgen, şunları söyledi: “2025 yılı için sektörün büyüme beklentilerine paralel olarak şekilleniyor. Ayrıca, dijital platformlardaki hizmetlerimizi daha da geliştirerek müşterilerimize hızlı, kolay ve etkili çözümler sunmaya devam edeceğiz. Sürekli yenilenen teknolojik altyapımızla BES katılımcılarının hayatını kolaylaştırırken, tasarruf bilincinin yaygınlaşmasına da katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) katılımcı sayısı 9,5 milyonu aşarken, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile sistemdeki toplam katılımcı sayısı 2024 yılında 17,1 milyon katılımcıya ulaştı. Bu rakamlar, BES’in Türkiye’de ne kadar yaygın ve güvenilir bir tasarruf aracı haline geldiğinin bir göstergesi. Katılımcı sayısının her yıl istikrarlı bir şekilde artıyor olması, sistemin gelecekte de büyüyerek daha fazla kişiye hitap edeceğini gösteriyor.”