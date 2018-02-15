Sevgililer Günü'nde hediyeler elektronik ve kozmetikten

15 Şubat 2018

Geride bıraktığımız 14 Şubat Sevgiler Günü her sektörü olduğu gibi e-ticareti de yukarı yönlü ivmelendirdi.

Oldukça yoğun trafik alan online alışveriş siteleri, tüketiciye sundukları farklı hediye seçenekleri, hızlı teslimat, kampanya ve indirimlerle diğerlerinde ayrışmaya çalıştı. Sektör profesyonellerinin açıklamalarına göre sevgililer bu sene geçtiğimiz seneye nazaran daha çok alışveriş yaptı, bazı tüketicilere ise hatırlanmak yetti.

Hepsiburada.com Ticari Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ekmekçi, bu yıl Sevgililer Günü alışverişinde elektronik kategorisinde en çok telefon, bilgisayar, akıllı saat gibi ürünlerin tercih edildiğini söyledi.

Ekmekçi, "Genel olarak değerlendirdiğimizde, kadın müşterilerimiz en çok kol saati, parfüm ve tıraş makinesi alırken, erkek müşterilerimiz telefon, bilgisayar, takı, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satın aldı."

"Özel günlerin tamamında trafiğimizde artış gözlemliyoruz"

n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, "Sevgililer Günü özelinde isme özel hediyeler, kişiselleştirilmiş seçenekler ve çift konseptli ürünler rağbet görüyor diyebiliriz. Çiftlerin birlikte giyebileceği t-shirtler, bereler, aksesuarlar bu sene revaçta. Ayrıca parfüm ve parfüm setleri satışlarında da artış gözlemliyoruz."

Erkek kullanıcıların eşlerine ya da sevgililerine kar küresi, vosvos oyuncak çift arabası, pelüş ayıcık, 3D dekoratif lamba, aşk kutusu, kar taneli kolye, yüzük, yüz bakım ürünleri almayı tercih ettiğini bildiren Koçak, kadın kullanıcıların ise kişiselleştirilmiş tesbih, cüzdan, saat, oyuncak model araba aldığını söyledi.

"Spor ayakkabı, çanta, saat, parfüm, cep telefonu ve takılar öne çıkan ürünler oldu"

GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, özel günlerde yaşanan yoğunluğa dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sevgililer Günü alışverişinde spor ayakkabı, çanta ve giyim ürünleri, saat, parfüm, cep telefonu, ev tekstil ürünleri, mutfak ürünleri, kolye ve takılar öne çıkan ürünler oldu. Aynı zamanda bu dönemde kol saatleri, mücevher setleri, takı dolabı, bornoz setleri, kişisel bakım ve saç bakım ürünleri de satışı artan ürünler arasında yer alıyor. Bu dönemde kol saati satışında ciddi bir artış yaşanıyor, kol saati satışları bir önceki Sevgililer Günü'ne kıyasla yüzde 50 artış trendini yakaladı. Öte yandan, mücevher kategorisi de geçen yıla kıyasla yüzde 25 büyüme trendi gösteriyor. "

Kaynak: AA