Sevgililer Günü’nde kadınların tercihi online alışveriş oldu

Gerek pandeminin, gerekse markaların 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptıkları indirim kampanyalarının etkisiyle özellikle kadınlar online alışverişe yöneldi.

iyzico’nun Sevgililer Günü istatistiklerine göre, temassız ödeme avantajı sunarak sosyal izolasyonu destekleyen online alışverişte erkeklerin sepet ortalaması azalırken, kadınların sepet ortalaması arttı.

En çok hediyeyi kadınlar aldı

2021 Sevgililer Günü’nde erkeklerin sepet ortalaması 2020’ye göre yüzde 13 azalarak 235 TL olurken; kadınların sepet ortalaması yüzde 18 artarak 189 TL oldu. İşlem adedi olarak en fazla alışveriş yapılan saat ise 13.00-15.00 aralığı oldu.

2020 yılında Sevgililer Günü’nde kredi kartlı işlemlerde 189 TL olan sepet tutarı, 2021’de 196 TL olurken; debit kartlı işlemlerde 85 TL olan sepet tutarı 90 TL’ye yükseldi. Sepet tutarı iki ve üzeri taksitli işlemler de iki kat artış gösterdi. 2020’de işlem hacminin yüzde 73’ü tek çekimdi. Bu yıl ise tek çekim alışverişte işlem hacmi yüzde 66’ya geriledi.

Debit kart kullanımı arttı

Bu yıl sevgililer kredi kartı yerine banka kartı kullanmayı tercih etti. 2020 yılına göre işlem hacmi bazında kredi kartı kullanımı yüzde 5 azalırken, debit kart kullanımı yüzde 5 artış gösterdi.

2020 Sevgililer Günü’nde yüzde 61’i mobil cihazlardan yapılan online alışveriş, bu yıl yüzde 65’e yükseldi. 2020’de mobil cihazlar ile yapılan alışverişte 106 TL olan ortalama sepet tutarı 2021’de 119 TL’ye ulaştı.

Bu yıl da her yıl olduğu gibi Sevgililer Günü için zücaciye ürünleri, kristaller, saat ve takılar ile çiçek en iyi sevgi göstergeleri oldu. Kristal mağazaları, kıymetli taşlar, metaller, çiçek, saat ve takı mağazalarında işlem hacmi artış gösterdi.