'Sevgili'ye 2.9 milyar liralık hediye yolda!

12 Şubat 2020

Leyla İLHAN

14 Şubat ‘Sevgililer Günü’nde alışveriş hacminin, geçen yıla göre 400 milyon TL artarak 2.9 milyar TL’ye çıkması bekleniyor. Pırlanta gibi kuyum ürünleri, cep telefonu ve tabletler ile parfümler bu yıl da başrolü oynuyor. 2018’de sevgililer alışverişlerinin yüzde 19’unu, 2019’da ise yüzde 24’ünü internetten yaptı. 2020’de ise yüzde 30’u bulacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl 2.5 milyar liralık kartlı alışverişin yapıldığı 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’nde bu yıl alışveriş oranlarının artarak 2.9 milyar TL’ye çıkması bekleniyor. Pırlanta gibi kuyum ürünleri, cep telefonu ve tabletler ile parfümler bu yılda Sevgililer Günü’nün başoyuncuları olmayı sürdürdü. Önceki yıldan farklı olarak bu yıl akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar da satışları en fazla artan yeni ürün grupları oldu.

Restoranların sadece bir güne özel etkilenmesi beklenirken, otellerde ise son dakika da rezervasyonları dışında henüz beklenen bir hareketlilik oluşmadı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) verilerine bakıldığında ise en fazla alışverişin 1 ila 14 Şubat arasında yapıldığı dikkat çekiyor. Alışverişlerde ise internetin payının da giderek arttığı gözleniyor. 2018’de sevgililer alışverişlerinin yüzde 19’unu internet üzerinden yaparken, 2019’da bu oran yüzde 24 oldu. Bu yıl ise bu oranın giderek artması bekleniyor. Birleşmiş

Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 14 Şubat’ın özellikle erkeklerin sevgililerine hediye aldığı bir gün olduğunu belirterek, “Bütün kurgu kadınlara alınan hediye üzerinde. BKM İstatistiklerine baktığımızda en büyük artış pırlanta ve kuyum sektöründe oluyor. Onu cep telefonu gibi elektronik takip ederken arkasından ise çiçek satışları geliyor" dedi. Öncel, 2019’da 2.5 milyar liralık bir satış yapılırken, bu yıl ise 2.9 milyar liralık kredi kartlı bir satış yapılmasını beklediklerini söyledi. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, “Sevgililer Günü’nde daha çok önceden alınması gereken ancak alınmamış tek taşlar alınıyor. Ya küçük olan tek taşlar büyüyor. Çünkü artık yeni evlilikler tek taşsız olmuyor. Bundan 5 yıl önce evlenip tek taş alamayanlar şimdi o sorumluluklarını yerine getiriyorlar” diye konuştu.

Güzeliş, bu yılın 1-9 Şubat dönemine ait cirolarının geçen yılın aynı dönemine yüzde 26 oranında arttığını kaydetti. Kategori Mağazacılık Derneği Başkanı Yenal Gökyıldırım da geçen haftadan başlayan ciddi satış artışları yaşandığını söyledi. En fazla satılan ürünler arasında ilk sırada cep telefonları ve tabletlerin geldiğini aktaran Gökyıldırım şu bilgiyi verdi: “Arkasından ise akıllı saatler geliyor. Saatlerden sonra kablosuz kulaklıklar en çok satılan ürünler oldu. Onlardan bol miktarda satış artışı görüyoruz. Yani sevgililer gününde de elektronik hediyeye ciddi anlamda yönelme görüyoruz.” Gökyıldırım, “Geçtiğimiz 3-4 ayda yüzde 25’e varan bir artış var. Bu devam edecek" dedi.

'Deneyim'de büyüme hızlandı

Tüm dünyada her yıl 14 Şubat’ta kutlanan ve insanların sevdiklerine sevgilerini maddi ya da manevi ifade edebilmelerine olanak tanıyan sevgililer gününün geçmişi aslında 3’üncü yüzyıla kadar dayanıyor. Artık her 10 kişiden 6’sının kutladığı bir gün haline gelen Sevgililer Günü’nde deneyim ekonomisi çok hızlı büyüyor. Özel günler de bundan nasibini alıyor. Son yıllarda etkinlik bileti, kurs, tatil, hobi eğitimleri, SPA ve otel rezervasyonu gibi deneyim odaklı hediyeler de yükselişte.