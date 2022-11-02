Seyahat planlamasında süre 1 aydan 6 aya çıktı

Selenay YAĞCI / İSTANBUL

Turizmde son dakika rezervasyon süresi bitti, planlama ve rezervasyon süresi 6 aya çıktı. Pandemiyle birlikte zor günler geçiren turizm sektörü toparlanıyor. Pandemi kısıtlamaları olmadan geçen ilk turizm sezonunda son dakika satışlarla turist sayısı yükseldi. Şimdi ise rezervasyon alışkanlıkları eskiye dönüyor. Son 2 yıldır tatil planlarını 1 ay evvelden yapan turistler, rezervasyon taleplerini 6 ay önceden yapmaya başladı. Turizm sektörü pandemiden önceki gibi önlerini görebilmeye başladıklarını belirtiyor. Biletler 3-6 ay önceden alınıyor Pandemiyle birlikte planları beklenmedik şekilde birçok kez iptal olan seyahatseverler, yeni alışkanlıklar edinmişti. Uçak bileti satın almaları çoğunlukla uçuşa bir hafta-15 gün kala yapılırken, şimdilerde kampanyalarında etkisiyle eski haline döndü. Uçak bileti satın almaları, uçuşa 3-6 aya kala yapılmaya başladı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜ- ROB) Başkanı Müberra Eresin 2022’ye iyi başlayan ve sonrasında da yükselişini sürdüren turizm sektörünün yaz dönemini de yüksek doluluklarla kapattığını belirtti. Eresin, “Temmuz ve ağustos ayları çok yoğun geçti. Eylül ayında da grafikler yukarıdaydı. İstanbul’un hem ağustos ayında hem de sekiz aylık dönemde doluluk ve oda başı gelir ortalaması, Avrupa destinasyonları ortalamasının üzerinde seyretmeye devam ediyor” dedi. Yılın son çeyreğinde de buna benzer rakamların devam etmesini öngördüklerini kaydeden Eresin, “Bu yükseliş trendinin 2022 yılı genelinde sektörü, 2019’un, yani pandemi öncesi dönemin üzerine taşıyacağını umuyoruz. 2023’te her şey böyle devam ederse, Türkiye turizmde yıla çok şanslı başlayacak. Eski yıllarda olduğu gibi yeniden bir sonraki yıl için, 2023 için rezervasyonlar almaya başladık. Pandemi dönemindeki fedakarlıklarımızın karşılığını 2023’te çok parlak şekilde alabilmeyi umuyoruz” diye konuştu.

“Ocak-şubat-martta ciddi yükseliş yaşanacak”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 16. Oteller Komitesi ve Levni Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay, “COVID-19‘un ertelenen talep etkisiyle eylül ekim kasım aralık da çok iyi geçecek gibi duruyor. Şu anda ekim ayı İstanbul otel dolulukları yüzde 90 ortalamaları yakaladı. COVID zamanı son 1 hafta kala rezervasyonlar alınıyordu. Şimdi ise 6 ay sonrasına rezervasyon yapılıyor” dedi. 2023 kışı da korona virüssüz olacağını vurgulayan Karacabay, şunları söyledi: “Rezervasyonların normale dönmesiyle birlikte fiyatlarda da 2023’te yüzde 20 artış bekliyorum. 2023 herhangi bir problem olmazsa yeni rekorlar kırılacak. Ocak-şubat-mart aylarında da çok ciddi yükseliş yaşanacak gibi duruyor. Ancak bu yükselişte COVID nedeniyle seyahat edemeyenler etkisi çok büyük. 2024 itibariyle yükseliş duracak. 2024’ten Koronavirüste 70 Euro’ya kadar düşen oda fiyatları 120 Euro’ları geçti. Şu anda İstanbul’a en çok Avrupalı turistler geliyor. İlk sıralarda İngilizler ve Almanlar geliyor. Ondan sonra ise Ortadoğulu turist geliyor. Şu anda resesyon ve enflasyon konuşulsa da fiyatlarımız batılı turist tarafından kabul görüyor. Hem enflasyon hem de durgunluk olursa turizm de etkilenir. Ancak henüz durum netleşmiş değil.”