Seyahat süresi 10 dakika kısalacak, 175 milyon TL tasarruf sağlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Seydişehir- Bozkır Devlet Yolu’nun temelini attı. Bakan Uraloğlu, “Yolumuz tamamlandığında seyahat süresini 41 dakikadan 31 dakikaya indireceğiz, yıllık yaklaşık 175 milyon lira tasarruf edeceğiz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya il programı kapsamında Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu’nun temelini attı. Bakan Uraloğlu, temel atma töreninde yaptığı açıklamada toplam 46,5 kilometre uzunluğunda projelendirdikleri yolun 16 kilometresini daha önce bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı yol olarak tamamlayarak trafiğe açtıklarını hatırlattı. Uraloğlu, “Şimdi ise kalan 30,5 kilometrelik kesim ile yolun tamamını BSK kaplamalı olarak bitirecek yapım çalışmalarını başlatıyoruz. Bu kesimin 3,9 kilometresini bölünmüş yol, 26,6 kilometresi ise tek yol standardında inşa edeceğiz. Çalışmalarımızı 2028 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Ticaret merkezlerine ulaşım hızlanacak
Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu’nun standardını yükselterek, bölgenin turizm, tarım, sanayi ve ticaret merkezlerine ulaşımı daha hızlı, konforlu ve güvenli hale getireceklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Yolumuz tamamlandığında seyahat süresini 41 dakikadan 31 dakikaya indireceğiz. Zamandan 128,8 milyon lira, akaryakıttan 45,9 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 175 milyon lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca, karbon emisyonunu 2 bin 840 ton azaltarak çevremizin ve doğamızın korunmasına katkı sağlayacağız. BSK’lı yolumuz, ilçelerimizin sosyo-ekonomik gelişimini destekleyecek, turizm ve ticaret faaliyetlerini daha da canlandıracaktır” diye konuştu. İç Anadolu ile Akdeniz arasında stratejik bir geçiş noktası olan Konya’nın; gelişmiş tarım, hayvancılık, sanayi faaliyetleriyle birlikte yeraltı zenginlikleriyle de ülke ekonomisine büyük katkılar sunduğunu dile getiren Uraloğlu, “Konya’nın hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak ulaşım yatırımları büyük önem taşıyor. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Konya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 151 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdik” dedi.
“4 raylı sistem hattı kazandıracağız”
Uraloğlu daha sonra Stadyum-Şehir Hastanesi Hattı 2. Etabının temelini attı. Bakanlık olarak Konya’ya 58,1 kilometre uzunluğunda 4 raylı sistem hattı kazandırmayı planladıklarını bildiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Selçuk Üniversitesi-Alaaddin Hattı ile mevcut tramvay hattının 4’lü tren dizi kapasitesini esas alarak Hafif Raylı sisteme dönüştürüp, tam otomatik sinyalizasyon sistemini esas alacağız. Şehrin batısında bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni de Konya’nın her noktasından raylı sistemlere ulaşacak şekilde tramvay karakterinde inşa edeceğiz. şu anda Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımızca yapımları devam eden ve planlanan hatlarla birlikte Konya’nın kent içi raylı sistem ağını; 27,7 kilometreden alıp 134 kilometreye yükseltmiş olacağız. Bu da İstanbul’dan sonra en yüksek hat olacak. Hem temelini attığımız hem de devam ettiğimiz projelerimiz yerel yönetimlerle merkezi hükümetin uyum içinde çalıştığının en güzel örnekleridir.”
“23 yılda 176 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik”
Abdülkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yol medeniyettir” vizyonuyla, 2002’de bölünmüş yol seferberliğini başlattıklarına dikkati çekti. Uraloğlu, şöyle konuştu:
“Son 23 yılda ülkemizin dört bir yanında kara yolu ağımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için 176 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. 2002’de 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 771 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken bugün 77 ilimizi, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Ülkemizi doğu-batı yönünde kateden 8 bin 524 kilometrelik 5 ana kara yolu aksımızın yüzde 92’sini bitirdik. Ülkemizin kuzey-güney yönündeki 12 bin 146 kilometrelik 18 ana aksını da yaklaşık yüzde 90 oranında tamamladık. Doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık.”