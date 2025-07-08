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Seyahat süresi 10 dakika kısalacak, 175 milyon TL tasarruf sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Seydişehir- Bozkır Devlet Yolu’nun temelini attı. Bakan Uraloğlu, “Yolumuz tamamlandığında seyahat süresini 41 dakikadan 31 dakikaya indireceğiz, yıllık yaklaşık 175 milyon lira tasarruf edeceğiz” dedi.

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Seyahat süresi 10 dakika kısalacak, 175 milyon TL tasarruf sağlanacak
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Ulaştırma ve Altyapı Ba­kanı Abdulkadir Uraloğ­lu, Konya il programı kap­samında Seydişehir-Bozkır Dev­let Yolu’nun temelini attı. Bakan Uraloğlu, temel atma töreninde yaptığı açıklamada toplam 46,5 kilometre uzunluğunda proje­lendirdikleri yolun 16 kilometre­sini daha önce bitümlü sıcak ka­rışım (BSK) kaplamalı yol olarak tamamlayarak trafiğe açtıklarını hatırlattı. Uraloğlu, “Şimdi ise ka­lan 30,5 kilometrelik kesim ile yo­lun tamamını BSK kaplamalı ola­rak bitirecek yapım çalışmalarını başlatıyoruz. Bu kesimin 3,9 kilo­metresini bölünmüş yol, 26,6 ki­lometresi ise tek yol standardın­da inşa edeceğiz. Çalışmalarımızı 2028 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ticaret merkezlerine ulaşım hızlanacak

Seydişehir-Bozkır Devlet Yo­lu’nun standardını yükselterek, bölgenin turizm, tarım, sanayi ve ticaret merkezlerine ulaşımı da­ha hızlı, konforlu ve güvenli ha­le getireceklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Yolumuz tamamlan­dığında seyahat süresini 41 da­kikadan 31 dakikaya indirece­ğiz. Zamandan 128,8 milyon lira, akaryakıttan 45,9 milyon lira ol­mak üzere yıllık yaklaşık 175 mil­yon lira tasarruf edeceğiz. Ayrı­ca, karbon emisyonunu 2 bin 840 ton azaltarak çevremizin ve doğa­mızın korunmasına katkı sağla­yacağız. BSK’lı yolumuz, ilçeleri­mizin sosyo-ekonomik gelişimini destekleyecek, turizm ve ticaret faaliyetlerini daha da canlandıra­caktır” diye konuştu. İç Anadolu ile Akdeniz arasında stratejik bir geçiş noktası olan Konya’nın; ge­lişmiş tarım, hayvancılık, sanayi faaliyetleriyle birlikte yeraltı zen­ginlikleriyle de ülke ekonomisi­ne büyük katkılar sunduğunu di­le getiren Uraloğlu, “Konya’nın hızla gelişen sosyo-ekonomik ya­pısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacı­nı karşılayacak ulaşım yatırımla­rı büyük önem taşıyor. Bu nokta­da Ulaştırma ve Altyapı Bakan­lığı olarak 2002 yılından bu yana Konya’nın ulaşım ve iletişim alt­yapısına 151 milyar liranın üstün­de yatırım gerçekleştirdik” dedi.

“4 raylı sistem hattı kazandıracağız”

Uraloğlu daha sonra Stad­yum-Şehir Hastanesi Hattı 2. Etabının temelini attı. Bakanlık olarak Konya’ya 58,1 kilometre uzunluğunda 4 raylı sistem hattı kazandırmayı planladıklarını bil­diren Bakan Uraloğlu, açıklama­sında şu ifadelere yer verdi:

“Selçuk Üniversitesi-Alaaddin Hattı ile mevcut tramvay hattının 4’lü tren dizi kapasitesini esas ala­rak Hafif Raylı sisteme dönüştü­rüp, tam otomatik sinyalizasyon sistemini esas alacağız. Şehrin ba­tısında bulunan Necmettin Erba­kan Üniversitesi’ni de Konya’nın her noktasından raylı sistemlere ulaşacak şekilde tramvay karak­terinde inşa edeceğiz. şu anda Bü­yükşehir Belediyemiz ve Bakanlı­ğımızca yapımları devam eden ve planlanan hatlarla birlikte Kon­ya’nın kent içi raylı sistem ağını; 27,7 kilometreden alıp 134 kilo­metreye yükseltmiş olacağız. Bu da İstanbul’dan sonra en yüksek hat olacak. Hem temelini attığı­mız hem de devam ettiğimiz pro­jelerimiz yerel yönetimlerle mer­kezi hükümetin uyum içinde ça­lıştığının en güzel örnekleridir.”

“23 yılda 176 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik”

Abdülkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yol medeniyettir” vizyonuyla, 2002’de bölünmüş yol seferberliğini başlattıklarına dikkati çekti. Uraloğlu, şöyle konuştu:

“Son 23 yılda ülkemizin dört bir yanında kara yolu ağımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için 176 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. 2002’de 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 771 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken bugün 77 ilimizi, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Ülkemizi doğu-batı yönünde kateden 8 bin 524 kilometrelik 5 ana kara yolu aksımızın yüzde 92’sini bitirdik. Ülkemizin kuzey-güney yönündeki 12 bin 146 kilometrelik 18 ana aksını da yaklaşık yüzde 90 oranında tamamladık. Doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık.”