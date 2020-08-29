Seyahatlerin iptali iki haneli çarpacak!

29 Ağustos 2020

Mastercard tarafından sağlanan verilerle Harvard Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı araştırma, iş seyahatlerinin ulusal ve global ekonomideki yerini ortaya koydu. COVID-19 sebebiyle seyahatler durma noktasına gelirken, Türkiye’nin de içinde olduğu araştırmaya göre iş seyahatlerinin tamamıyla iptal edilmesi halinde, küresel ekonomideki küçülme çift hanelere ulaşabiliyor.

Araştırmaya göre ülkeler arasında yapılan iş seyahatleri ile, seyahat eden ve edilen ülkelerin ekonomileri arasında doğrudan bağlantı bulunuyor, bu seyahatler ülkelerdeki mevcut ve yeni sektörleri etkiliyor.

Ticari ve banka kartı kullanımları baz alındı

Mastercard Kapsayıcı Büyüme Merkezi (Mastercard Center for Inclusive Growth) tarafından anonim olarak sağlanan ticari kredi ve banka kartı kullanımlarının mercek altına alınmasıyla ortaya çıkan sonuçlara göre Almanya’dan yapılan iş seyahatleri tamamen iptal edilirse dünya ekonomisi yüzde 4,82 oranında küçülüyor. Bu oranla dünya ekonomisini en çok etkileyen ülke olan Almanya’yı, yüzde 1,83 ile Kanada ve yüzde 1.02 ile ABD izliyor. İngiltere ve Güney Kore de iş seyahatlerinin dünya ekonomisine etkisi bakımından ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türkiye’den yurt dışına yapılan iş seyahatlerinin iptali ise dünya ekonomisinin yüzde 0.06 küçülmesine yol açıyor. Bu oranla Türkiye, iş seyahatlerinin global ekonomiye etkisi bakımından 88 ülke içinde 22’nci sırada yer alıyor.

Alman iş insanları seyahat etmeyi bırakırsa en çok Avusturya, Güney Afrika, İsviçre, Nijerya, Çekya ve Türkiye'nin etkileneceği, dahası küresel GSYİH’nin yüzde 4,8 düşeceği tahmin ediliyor. Türkiye yurt dışına iş seyahatlerini durdurduğunda ise en çok etkilenecek 5 ülke sırasıyla Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk ve Pakistan olacak.

Küresel GSYİH’de risk büyük

Harvard Growth Lab Direktörü Ricardo Hausmann, "Skype, FaceTime, e-posta gibi alternatiflerin yaygın şekilde benimsenmesine rağmen, iş seyahatlerinin dünya GSYİH'sinden daha hızlı büyüdüğü gerçeği bizi şaşırttı. Çalışmamıza göre dünya, iş seyahati yoluyla beyinlerdeki bilgi birikimini seferber ederek büyük fayda sağlıyor. Bu kanalın kalıcı olarak kapatılması, muhtemelen küresel GSYİH'de çift haneli bir kayıp anlamına gelecektir” diye konuştu.