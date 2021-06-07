Sezonluk villa kiralarında ‘tam açılma’

Pandemi süreci kuşkusuz gayrimenkul trendlerini de değiştirdi. Salgın nedeniyle kalabalık yaşamın yoğun olduğu yerlerden kaçmak istenilmesi yazlık ve villa kiralarını uçurdu.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme'nin yeni araştırması; kiralamalardaki yüksek artışları bir kez daha göz önüne serdi. Alaçatı ve Bodrum’da sezonluk villa kiraları geçen yıla oranla yüzde 30 seviyesinde artışla 125 bin TL’ye yükselirken, Antalya’da havuzlu bir villanın günlük kirası 2 bin TL.

İşte TSKB Gayrimenkul Değerleme Antalya Şube Müdürü Halil Esendal ve İzmir Şube Yönetici Yardımcısı Mustafa Alperen Yörük'ün paylaştığı tespitler:

Çeşme: Ortalama özelliklere sahip villa kiraları geçen yıla göre yüzde 25-30 artış gösterirken; sezonluk kira bedelleri 90 bin-110 bin TL arasında değişiyor.

Urla: Villalar 80 bin -100 bin TL arasında değişen bedellerle kiralanabiliyor.

Alaçatı: Villaların sezonluk kiraları 100 bin -125 bin TL mertebesinden başlayıp villanın niteliğine ve konumuna göre 250 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Bodrum: Ortalama bir villanın sezonluk kira bedeli son bir yılda yaklaşık yüzde 35-40 artışla ortalama 100 bin- 125 bin TL seviyelerine ulaştı. Bodrumda, tercih edilen bölgelerdeki lüks villaları kiralamak için ise sezonluk olarak 250 bin – 300 bin TL arasında bütçe ayrılması gerekiyor.

Fethiye: Diğer bölgelerden farklı olarak sezonluk kiralamalardan ziyade günlük, haftalık ve yıllık kiralamalar ön plana çıkıyor. İlçedeki yıllık kiralama bedelleri, geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 15 artarak ortalama 60 bin TL ile 85 bin TL arasında seyrediyor.

Kemer: Kiralama bedelleri, 200-250 m2 alana sahip villalar için sezonluk 60 bin-70 bin TL aralığından başlayıp 200 bin -250 bin TL aralığına kadar çıkıyor.

Döşemealtı: Bölgede kira bedelleri aylık 30-35 TL/ m2 civarında seyrediyor.

Serik-Manavgat: Kiralamalar 200 m2 alanlı villalarda aylık 2 bin 500-3 bin TL civarında başlayıp, villaların eşyalı ve havuzlu olma durumuna göre 10 bin -12 bin TL aralığına kadar çıkabiliyor.

Alanya: Kiralamalar 150-160 m2 alanlı villalarda aylık 3.500-4.000 TL civarında başlayıp 10 bin- 12 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Antalya: Şehir merkezinde mesken kiralamaları Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde aylık 25-30 TL/m2 bedellere kadar çıkarken, Kepez’de 10-15 TL/ m2 civarında seyrediyor.

Mersin: Kiralamaların 8-9 TL/m2 civarında başlayıp 20-23 TL/m2 bandına kadar çıktığı görülüyor. Büro ofis kullanımlarında bazı bölgelerde plaza tarzı ticari kullanımlar bulunsa da şehir genelinde daha çok mesken fonksiyonlu projelendirilmiş taşınmazlar ticari olarak kullanılıyor. Şehrin genelinde büro/ofis için kiralamalar aylık 10-12 TL/ m2 civarında başlayıp, 25-27 TL/ m2 aralığına kadar yükselebiliyor.

Adana: Kiralamalar 11-13 TL/ m2 civarında başlayıp 22-25 TL/ m2 bandına kadar çıkıyor. Şehrin genelinde büro/ofis için kiralamalar ise aylık 12-15 TL/ m2 civarında başlayıp, konumuna ve yeni binada olması durumuna göre 30-35 TL/ m2 civarına kadar yükselebiliyor.

İzmir: Çalışma alanlarının çeperlerinde bulunan yerleşim yerlerinde, yeni inşa edilen ve nitelikli projeler içinde yer alan konutlarda kira bedelleri ortalama aylık 35-40 TL/m2, apartman tipi yeni konutlarda ortalama aylık 25-35 TL/m2, nispeten eski binalarda ise aylık 15-25 TL/m2 arasında değişiyor.