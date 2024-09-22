Sezonun son hasadı... Yaşı değil, kurusu yüz güldürüyor

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde hasadı tamamlanan domatesler yüzlerce dekarlık alanda kurumaya bırakıldı. Başta Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç edilen kuru domatesler üreticisinin de yüzünü güldürüyor.

Son yıllarda ihracatıyla dikkati çeken kurutulmuş domatesler, sezonun son ürünlerinden toplanıyor, kurutulma işlemlerinin ardından da uzun bir yolculuğa çıkıyor.

Kuluncak’ta kayısıya alternatif ürün olarak yüzlerce dekarlık alanda yetiştirilen ve kurutulduktan sonra ihraç edilen domatesler kent ekonomisine de önemli bir katma değer sağlıyor.