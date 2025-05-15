SGK açıkladı: 2024'te kayıt dışı istihdama 2 milyar liralık ceza kesildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kaya, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın 16 Mayıs 2006’da tek çatı altında birleştirildiğini ve bu tarihin her yıl Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

3 bin müfettiş ve denetmen görev yapıyor

Kayıt dışı istihdamla mücadelenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Kaya, denetim sisteminin etkinliğini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Kaya, "Şu an yaklaşık 3 bin müfettiş ve denetmenimiz görev yapıyor. Ayrıca, etkinliği artırmak için rastgele denetimlerin yerine risk analizine dayalı denetimler yapıyoruz. Böylece en riskli bölgeleri, sektörleri ve iş yerlerini belirliyoruz, daha etkin denetim yapıyoruz" dedi.

Dijital hizmetlere de değinen Kaya, SGK’nin 180’e yakın işlemi e-Devlet üzerinden sunduğunu ve geçen yıl 2 milyardan fazla hizmet kullanımı ile e-Devlet platformunda en çok işlem yapılan kurum olduklarını söyledi.

İlk dört ayda yaklaşık 30 bin iş yeri denetlendi

Kayıt dışı istihdama yönelik yapılan denetimlere ilişkin bilgiler de paylaşan Kaya, "Kurumumuz tarafından yapılan çapraz kontrol ve denetim çalışmaları neticesinde, geçen yıl 124 bin 982 iş yeri, bu yılın ilk 4 ayında 29 bin 463 iş yeri denetlendi. Geçen yıl tespitler sonucunda 2 milyar 36 milyon 732 bin 167 lira idari para cezası uygulandı" ifadelerini kullandı.

Kaya ayrıca, yapay zeka teknolojisini kurumda kullanmak için çalışmalar yürüttüklerini ve SGK’nin Avrupa’nın en büyük veri merkezlerinden birine sahip olduğunu belirtti.