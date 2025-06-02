SGK açıkladı: Emekli aylıkları için tarih belli oldu
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli aylıklarındaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bağ-Kur'luların 31 Mayıs'ta, Emekli Sandığı'nın 1 Haziran'da, SSK emeklilerinin de 2-3-4 Haziran tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacağını duyurmuştu. SGK'dan Emekli Sandığı'na kayıtlı 2 milyonu aşkın emekli için yeni bir açıklama daha geldi.
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramilerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı açıklanmıştı.
2.5 milyon emekli için yeni açıklama
SGK'dan, Emekli Sandığı'na kayıtlı 2.5 milyon emekli için yeni bir açıklama geldi.
SGK, aylık ödeme günü 5 Haziran olan Emekli Sandığı'na kayıtlı milyonlarca emeklinin haziran ayına ilişkin ödemelerinin öne çekildiğini ve aylıkların 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
📣 Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır. pic.twitter.com/j1grXTeDyA— SGK (@sgksosyalmedya) June 2, 2025
Bayram ikramiyeleri kime, ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından bayram ikramiyelerinin ödeme takvimini paylaşmış toplamda 57,4 milyar TL ödeme gerçekleştirileceğini bildirmişti.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi ise şöyle:
-4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,
-4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,
-4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.