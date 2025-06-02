Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramilerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı açıklanmıştı.

2.5 milyon emekli için yeni açıklama

SGK'dan, Emekli Sandığı'na kayıtlı 2.5 milyon emekli için yeni bir açıklama geldi.

SGK, aylık ödeme günü 5 Haziran olan Emekli Sandığı'na kayıtlı milyonlarca emeklinin haziran ayına ilişkin ödemelerinin öne çekildiğini ve aylıkların 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

📣 Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır. pic.twitter.com/j1grXTeDyA — SGK (@sgksosyalmedya) June 2, 2025

Bayram ikramiyeleri kime, ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından bayram ikramiyelerinin ödeme takvimini paylaşmış toplamda 57,4 milyar TL ödeme gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi ise şöyle:

-4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,

-4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,

-4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.